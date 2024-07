Le nuove sfide del trasporto marittimo

La crisi nella regione del Mar Rosso con ripercussioni sul transito di merci nel Canale di Suez e le trasformazioni in atto verso modelli di trasporto marittimo green stanno influenzando in maniera considerevole la logistica nell’area euro-mediterranea con ripercussioni su rotte, costi delle materie prime e dei noli. Italian Maritime Economy Conference 2024, in programma il 19 luglio a Napoli, è stata l’occasione per discutere di queste tematiche, ma anche per approfondire con diversi partner nazionali e internazionali, argomenti come innovazione, sostenibilità, intermodalità e digitalizzazione dell’intero comparto. Fil rouge della Conferenza la presentazione dell’11° Rapporto Annuale di SRM Maritime Economy, un progetto realizzato con il contribuito di MOST, Centro Nazionale per la mobilità sostenibile.

Vai alla fonte