Le possibili alleanze nel settore della Difesa europea

In materia di investimenti e sviluppo industriale legati alla Difesa, anche durante la recente audizione in Parlamento di Mario Draghi è stata rimarcata l’importanza di favorire le sinergie industriali europee per lo sviluppo di piattaforme militari comuni. Obiettivi che implicano il coordinamento delle politiche estere e di difesa, rafforzando l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso anche mediante la modifica dei trattati. A tale proposito, il Sen. Borghi (IV) è stato il primo firmatario di un’interrogazione rivolta al Ministro della Difesa per fare chiarezza su alcuni elementi fondamentali. Primo, se il Governo intende favorire le sinergie industriali europee verso lo sviluppo di piattaforme tecnologiche comuni. Secondo, quale tipologia di governance per gli investimenti del settore difensivo si intende adottare ovvero se intergovernativa, quindi favorendo accordi tra aziende private o se il Ministro non ritenga che ogni iniziativa debba essere inserita in un quadro di politica estera e di difesa comune. Nella sua risposta, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha evidenziato diversi aspetti. Prima di tutto ha ricordato che da quando è in carica si batte per il concetto di Difesa europea come capacità di interoperabilità tra le singole Difese nazionali, con un centro di comando e di controllo unico, come proposto formalmente dal Governo italiano a Bruxelles. Per attuare questo passaggio potrebbe essere necessario apportare dei cambiamenti ai regolamenti, così come nei rapporti tra aziende della difesa e singoli Governi che sono diversi da un Paese all’altro. In quanto a ReArm Europe, il tema non è il riarmo ma la costruzione della difesa dell’Europa, per il quale non posso che sottolineare il passo avanti fatto da Ursula von der Leyen nell’esclusione delle spese dal Patto di stabilità.

Link all’interrogazione completa: https://tinyurl.com/2xmvj8we

Link alla risposta completa del Ministro: https://tinyurl.com/bdd834k9