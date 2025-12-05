Leadership e perimetro della coalizione, il dibattito nel centrosinistra

Se i risultati delle elezioni regionali possono rassicurare il centrosinistra sulle potenzialità del campo largo, resta ancora da sciogliere il nodo della leadership dell’alleanza che vede M5S e AVS come principali interlocutori del Pd. Il consenso espresso dai sondaggi e i numeri della tornata elettorale appena chiusa indicano una candidatura ‘naturale’ della leader del Partito Democratico, Elly Schlein, alla guida dello schieramento che ambisce a contendere la vittoria alle prossime elezioni politiche al centrodestra. Due sono però le incognite da considerare. La prima riguarda le reali intenzioni del leader pentastellato Giuseppe Conte, che ritiene di potersi giocare significative chance di successo nell’ipotesi si decida di procedere alla scelta del candidato premier attraverso le primarie di coalizione. Un sondaggio di YouTrend gli attribuisce un vantaggio consistente registrando come l’ex premier continui a esercitare un forte appeal tra gli elettori progressisti. La seconda incognita è invece legata alle dinamiche interne al Partito Democratico. C’è chi, soprattutto nell’area riformista, è pronto a spendersi per individuare una figura che possa allargare il consenso, pensando ad alcuni sindaci come quello di Napoli Gaetano Manfredi o quella di Genova Silvia Salis o, infine, all’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Intanto la maggioranza del Partito democratico, che sembra potersi allargare come ha evidenziato l’ultimo appuntamento a Montepulciano, fa quadrato a favore della segretaria Schlein. La sintesi l’ha fatta la capogruppo alla Camera, Chiara Braga, che ha messo agli atti la posizione della maggioranza Pd: "Elly Schlein è la leadership più forte. Ha dimostrato di saper guidare il processo di costruzione di una coalizione capace di produrre risultati elettorali. Quindi, non solo perché lo dice il nostro Statuto ma lo dicono la politica e i risultati di questi anni, la nostra segretaria ha tutte le carte in regola per assumersi la guida della coalizione e la sfida del governo di questo Paese".