circle x black
Cerca nel sito
 

Leadership e perimetro della coalizione, il dibattito nel centrosinistra

05 dicembre 2025 | 07.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Se i risultati delle elezioni regionali possono rassicurare il centrosinistra sulle potenzialità del campo largo, resta ancora da sciogliere il nodo della leadership dell’alleanza che vede M5S e AVS come principali interlocutori del Pd. Il consenso espresso dai sondaggi e i numeri della tornata elettorale appena chiusa indicano una candidatura ‘naturale’ della leader del Partito Democratico, Elly Schlein, alla guida dello schieramento che ambisce a contendere la vittoria alle prossime elezioni politiche al centrodestra. Due sono però le incognite da considerare. La prima riguarda le reali intenzioni del leader pentastellato Giuseppe Conte, che ritiene di potersi giocare significative chance di successo nell’ipotesi si decida di procedere alla scelta del candidato premier attraverso le primarie di coalizione. Un sondaggio di YouTrend gli attribuisce un vantaggio consistente registrando come l’ex premier continui a esercitare un forte appeal tra gli elettori progressisti. La seconda incognita è invece legata alle dinamiche interne al Partito Democratico. C’è chi, soprattutto nell’area riformista, è pronto a spendersi per individuare una figura che possa allargare il consenso, pensando ad alcuni sindaci come quello di Napoli Gaetano Manfredi o quella di Genova Silvia Salis o, infine, all’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Intanto la maggioranza del Partito democratico, che sembra potersi allargare come ha evidenziato l’ultimo appuntamento a Montepulciano, fa quadrato a favore della segretaria Schlein. La sintesi l’ha fatta la capogruppo alla Camera, Chiara Braga, che ha messo agli atti la posizione della maggioranza Pd: "Elly Schlein è la leadership più forte. Ha dimostrato di saper guidare il processo di costruzione di una coalizione capace di produrre risultati elettorali. Quindi, non solo perché lo dice il nostro Statuto ma lo dicono la politica e i risultati di questi anni, la nostra segretaria ha tutte le carte in regola per assumersi la guida della coalizione e la sfida del governo di questo Paese".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coalizione centrosinistra elezioni regionali leadership primarie di coalizione
Vedi anche
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza