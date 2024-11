Legge di Bilancio, entra nel vivo l’esame alla Camera

Una settimana intensa per l’iter della Legge di Bilancio 2025 con numerose audizioni, presentazione di emendamenti ed esame in diverse Commissioni. Tra lunedì 4 e martedì 5 sono scaduti i termini di presentazione degli emendamenti in diverse commissioni, mentre per la Commissione Bilancio la scadenza è stata lunedì 11 novembre alle ore 16. Nella seduta di lunedì 4 novembre, presso le Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato, si sono svolte le audizioni di diversi soggetti, tra cui CGIL, CISL, UIL, Confprofessioni, Alleanza Cooperative italiane, Assopetroli, Gimbe, Asvis, Caritas, ANCE e molti altri. Audizioni che sono proseguite anche nei due giorni successivi in cui sono state depositate, tra le altre, le memorie di Banca d’Italia, Istat, Cnel, Inps, Corte dei Conti, Anci. Il ciclo di audizioni si è chiuso con l’intervento del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti (sunto dell’intervento nella news successiva). Nella seduta di martedì 5 novembre, la Commissione Bilancio della Camera ha trasmesso al Governo una richiesta di chiarimento formulata dal PD con particolare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi e in materia di spese per interventi di recupero del patrimonio immobiliare e riqualificazione energetica degli edifici. Sono, quindi, proseguiti i lavori di esame del provvedimento in diverse commissioni, che hanno approvato la proposta di relazione favorevole, in alcuni casi precludendo le proposte alternative di relazione presentate dalle opposizioni, segnatamente dal PD.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=2112-bis&sede=&tipo=