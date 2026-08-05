Legge elettorale, cosa può succedere nel passaggio al Senato

L’ultimo richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contribuisce a definire il quadro entro il quale si colloca il dibattito sulla riforma della legge elettorale. In occasione di recenti interventi pubblici, il Capo dello Stato ha infatti evidenziato la propria preoccupazione per il crescente fenomeno dell’astensionismo, sottolineando come la riduzione della partecipazione al voto rappresenti una delle principali sfide per il sistema democratico e come tale tema dovrebbe costituire un punto di attenzione prioritario nel confronto tra le forze politiche, accanto agli aspetti più strettamente tecnici della normativa elettorale.

In questo contesto prosegue l’iter parlamentare del disegno di legge elettorale già approvato dalla Camera dei deputati e ora all’esame del Senato. Il provvedimento, ribattezzato nel dibattito politico e giornalistico “Melonellum”, continua a suscitare un confronto articolato sia tra maggioranza e opposizione sia all’interno delle stesse forze che sostengono il Governo. Il passaggio a Palazzo Madama rappresenterà una fase significativa per verificare la tenuta dell’impianto complessivo della riforma e l’eventuale introduzione di ulteriori modifiche attraverso il lavoro emendativo.

Le principali novità contenute nel testo approvato dalla Camera riguardano il meccanismo di attribuzione dei seggi, l’introduzione di un premio di governabilità e l’estensione delle modalità di voto per alcune categorie di elettori, in particolare i cosiddetti “fuorisede”. L’obiettivo dichiarato della riforma è quello di favorire una maggiore stabilità dell’azione di governo, mantenendo al contempo una rappresentanza parlamentare coerente con gli orientamenti espressi dal corpo elettorale.

Tra i temi che rimangono aperti figura l’emendamento relativo all’introduzione delle preferenze. La proposta, presentata in Aula alla Camera da alcuni gruppi della maggioranza, tra cui Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Unione di Centro, prevedeva la possibilità per gli elettori di esprimere fino a tre preferenze, accompagnate dall’eventuale alternanza di genere, mantenendo tuttavia il meccanismo del capolista bloccato. L’emendamento non ha ottenuto il numero di voti necessario per l’approvazione nel corso dell’esame a Montecitorio. Il tema resta comunque parte del dibattito politico e parlamentare e sarà il prosieguo dell’iter al Senato a chiarire se la questione verrà riproposta e in quale forma potrà eventualmente essere affrontata.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il rapporto tra la riforma e i principi delineati dalla Corte costituzionale nelle proprie pronunce in materia elettorale. Alcune disposizioni sembrano infatti recepire indicazioni emerse nelle sentenze che, negli anni, hanno interessato i precedenti sistemi di voto. Tra queste rientra il meccanismo che collega l’assegnazione del premio di governabilità al raggiungimento di una soglia minima di consenso nazionale fissata al 42 per cento. Secondo il testo approvato, il superamento di tale soglia consentirebbe di ottenere una maggioranza parlamentare compresa tra il 55 e il 57 per cento dei seggi. Rimane tuttavia oggetto di discussione il possibile bilanciamento tra l’esigenza di garantire la governabilità e quella di preservare il principio di proporzionalità nella rappresentanza, tema che la Corte costituzionale ha più volte richiamato nelle proprie decisioni.

Sul piano politico e istituzionale continua inoltre a far discutere la previsione che impone a ciascuna lista o coalizione l’indicazione preventiva di un candidato alla Presidenza del Consiglio. Pur non incidendo direttamente sui meccanismi di attribuzione dei seggi, la disposizione introduce un elemento di forte caratterizzazione politica della competizione elettorale e viene osservata con attenzione sia sotto il profilo dell’opportunità politica sia sotto quello della coerenza con l’assetto costituzionale italiano, basato sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento.

L’esame del provvedimento al Senato si inserisce dunque in un confronto che coinvolge aspetti istituzionali, giuridici e politici di particolare rilevanza. Da un lato vi è la volontà di definire un sistema capace di assicurare maggiore stabilità agli esecutivi; dall’altro resta aperto il dibattito sul grado di rappresentatività del nuovo modello e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali elaborati nel tempo dalla giurisprudenza della Consulta. Nel frattempo, il calendario parlamentare prevede l’avvio della fase conclusiva dell’esame a Palazzo Madama con le dichiarazioni di voto e il voto finale attualmente programmati per il 15 settembre. Sarà in quella sede che si comprenderà se il testo approvato dalla Camera verrà confermato nella sua impostazione originaria oppure se il confronto parlamentare condurrà all’introduzione di ulteriori modifiche prima dell’eventuale approvazione definitiva della riforma.