Legge per il mercato e la concorrenza: presentati 450 emendamenti

Prosegue l’esame del disegno di legge per il mercato e la concorrenza, dapprima con la presentazione del fascicolo completo degli emendamenti, che complessivamente risultano essere 450, successivamente con la valutazione dell’ammissibilità degli emendamenti presentati da parte delle Commissioni Ambiente (VIII) e Attività produttive (X) della Camera. Tra gli emendamenti bocciati, segnaliamo quelli relativi: all’istituzione di una rete nazionale per la connettività 5G nei porti di rilevanza nazionale affidata in concessione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all’istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze; all’abrogazione del divieto di scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali portuali date in concessione a una stessa impresa; alla riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; Al contrario, è stato salvato l’emendamento sulla possibilità di accedere al servizio a tutele graduali per i soggetti vulnerabili.

Per approfondire: https://t.ly/aHpEH