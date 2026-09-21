Libertà di navigazione nel Mar Rosso: Tajani a colloquio con il Ministro degli Esteri yemenita

La sicurezza nel Mar Rosso continua a rappresentare uno dei principali dossier al centro dell’attenzione della Farnesina. In questo contesto, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con il Ministro degli Esteri yemenita Afrah Al-Zouba, al quale ha espresso la ferma condanna dell’Italia per i recenti attacchi condotti dalle milizie Houthi. Nel corso della conversazione, Tajani ha ribadito l’impegno italiano a tutela della libertà di navigazione e della sicurezza delle rotte marittime in un’area di cruciale importanza per il commercio internazionale e per il regolare funzionamento delle catene globali di approvvigionamento. Il Ministro ha inoltre sottolineato come l’azione dell’Italia si sviluppi su due direttrici complementari: da un lato, il contributo di primo piano alla missione navale europea Aspides, finalizzata alla protezione del traffico mercantile nel Mar Rosso; dall’altro, il sostegno alla sicurezza alimentare dei Paesi più vulnerabili attraverso la Coalizione di Roma, un’iniziativa promossa dall’Italia insieme alla FAO il 7 maggio 2026 e alla quale aderiscono circa quaranta Paesi e organizzazioni internazionali, tra cui la Lega Araba.

Il comunicato della Farnesina