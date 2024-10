30 minuti di esercizi per stare meglio

Bastano trenta minuti di esercizi ad alta intensità per migliorare in modo significativo il nostro benessere? La risposta degli esperti dell’Università della California è affermativa. Gli scienziati hanno esaminato i risultati raccolti da oltre cento studi sull’argomento, che hanno coinvolto quasi 5000 persone. Stando a quanto emerge da questa ricognizione, non è necessario svolgere attività fisica a lungo, puntando sulla quantità. A contare, infatti, sarebbe la qualità dei singoli esercizi. La ricerca è stata recentemente pubblicata su “Communications Psychology”.