Attività fisica e salute, la voce della scienza

Con un aumento dell’intensità dell’attività fisica si può ridurre significativamente il rischio di morte prematura. È quanto affermano i ricercatori dell'Università di Basilea, in Svizzera, e dell'Università di Leicester, nel Regno Unito, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Journal of Preventive Cardiology”. Nel corso dei loro studi, gli esperti hanno analizzato i dati provenienti dai fitness tracker di oltre 7000 adulti. Stando a quanto emerso dai risultati, a uno sforzo fisico più intenso sono infatti associate minori probabilità di morte prematura.