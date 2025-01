Non solo nel mare, ma anche nelle creature che lo abitano e che finiscono sulla nostra tavola: ormai le microplastiche sono ovunque. A suonare il campanello d’allarme sono gli esperti dell’Università dell’Oregon, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Frontiers in Toxicology”. Gli scienziati sono giunti a questa sconcertante conclusione dopo aver esaminato i tessuti di quasi 180 tra pesci e crostacei, tutti provenienti dal settore nord-ovest del Pacifico.