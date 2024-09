Un mango al giorno toglie il medico di torno? Un’idea per le diete prenatali

Il consumo di mango potrebbe avere degli influssi benefici sulla salute delle donne incinte. A sostenere questa tesi è un’équipe di scienziati americani in un articolo pubblicato di recente su “Nutrients”, un’autorevole rivista di settore. In particolare, le diete prenatali che accolgono il frutto tropicale otterrebbero un valore dello Healthy Eating Index superiore del 16% rispetto alla media. A fare la differenza sarebbero le proprietà del mango, ricco di vitamine e minerali di cui le donne in stato di gravidanza avrebbero particolare bisogno.