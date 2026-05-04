L’Italia diventa partner strategico dell’Iniziativa dei Tre Mari

“In un momento di grandi sfide per l’Europa e per il mondo, l’Italia si pone come partner strategico per l’Iniziativa dei Tre Mari, nella consapevolezza del ruolo cruciale della regione compresa tra Adriatico, Baltico e Mar Nero e condividendo appieno gli obiettivi del Forum, specie in ambito di integrazione infrastrutturale e rafforzamento della connettività dell’Europa centro-orientale”, ha commentato il Sottosegretario di Stato agli Esteri Maria Tripodi al termine del Vertice dell’Iniziativa dei Tre Mari che si è svolto a Dubrovnik, a cui ha partecipato su delega del Ministro Tajani. Lo status di partner strategico permetterà di sviluppare degli assi di collegamento Est-Ovest e Nord-Sud in coerenza con il ruolo italiano nell’Iniziativa centro-europea e nel progetto IMEC del corridoio economico India-Middle East-Europe.

Il comunicato della Farnesina