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L’Italia diventa partner strategico dell’Iniziativa dei Tre Mari

04 maggio 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“In un momento di grandi sfide per l’Europa e per il mondo, l’Italia si pone come partner strategico per l’Iniziativa dei Tre Mari, nella consapevolezza del ruolo cruciale della regione compresa tra Adriatico, Baltico e Mar Nero e condividendo appieno gli obiettivi del Forum, specie in ambito di integrazione infrastrutturale e rafforzamento della connettività dell’Europa centro-orientale”, ha commentato il Sottosegretario di Stato agli Esteri Maria Tripodi al termine del Vertice dell’Iniziativa dei Tre Mari che si è svolto a Dubrovnik, a cui ha partecipato su delega del Ministro Tajani. Lo status di partner strategico permetterà di sviluppare degli assi di collegamento Est-Ovest e Nord-Sud in coerenza con il ruolo italiano nell’Iniziativa centro-europea e nel progetto IMEC del corridoio economico India-Middle East-Europe.

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Il comunicato della Farnesina

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Iniziativa dei Tre Mari partner strategico connettività dell'Europa centro orientale
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