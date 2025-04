Mancati accordi su sistemi di armamento condivisi, risposta del Sottosegretario Rauti

Partendo dal fatto che il contesto della difesa si trova in rapida evoluzione e gli eventi recenti implicano la revisione critica delle strategie, il Sen. Borghi (IV), in data 5 marzo, aveva sottoposto un’interrogazione al Ministro della Difesa circa l’opportunità di intraprendere soluzioni condivise con altri Paesi, con specifico riferimento al carro armato Ariete e al veicolo da fanteria A2CS, con l’obiettivo di contribuire a una difesa comune europea e al rafforzamento della competitività dell’industria nazionale. La risposta è giunta il 2 aprile, in Commissione Affari esteri con il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti che ha dichiarato, tra l’altro, che: l’Italia, dal 2022, osserva il programma “Main Ground Combact System” (MGCS) che al momento prevede un coinvolgimento industriale bilanciato 50% a favore della Francia e 50% della Germania; il programma italiano a cui fa riferimento l’interrogante è necessario per sostituire il carro armato Ariete e i mezzi per la fanteria VCC 80 Dardo divenuti tecnologicamente obsoleti rispetto alle attuali esigenze operative e saranno sostituiti con mezzi idonei; la collaborazione tra Leonardo Spa e KNDS per lo sviluppo del carro armato basato sulla piattaforma Leopard 2 è stata interrotta per il mancato accordo su un adeguato coinvolgimento dell’industria italiana; l’accordo tra Leonardo Spa e Rheinmetall, invece, sarà paritetico con il 60% delle attività industriali realizzate in Italia con sistemi e tecnologie che potranno essere esportabili; l’Italia da tempo sostiene l’esigenza di ottimizzare le risorse a disposizione mediante lo sviluppo congiunto di sistemi in grado di colmare i gap di capacità nazionali ed europei. Infine, sulla questione specifica del carro armato e del veicolo di fanteria, il Sottosegretario Rauti ha ricordato che la Difesa ha proposto la creazione di un Polo industriale europeo per mettere a sistema le eccellenze tecnologiche e industriali in modo da permettere lo sviluppo di sistemi d’arma performanti e competitivi anche destinati all’export.

