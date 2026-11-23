Sono circa 6.600 le proposte emendative presentate alla Legge di Bilancio 2027, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera. Tra le proposte di modifica al testo figurano interventi su pensioni, sanità, imprese e fisco. In ambito previdenziale, si valuta l’estensione della rivalutazione piena degli assegni fino a cinque volte il trattamento minimo, mentre resta aperto il confronto sulle misure di flessibilità in uscita. Per la sanità, si parla di risorse aggiuntive pari a 500 milioni di euro per il Fondo sanitario nazionale, oltre a una possibile rivalutazione della carta anziani con voucher da 300 euro agli over 75 per spese sanitarie. Tra i temi in discussione anche la riapertura di alcuni termini per i condoni edilizi e la regolarizzazione di interventi di minore entità. Sul fronte fiscale, possibile una riapertura della disciplina del Superbonus con l’ipotesi di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di compensazione dei crediti. Un’altra misura in esame riguarda la proroga fino al 2029 dell’iperammortamento per le imprese oltre che alla revisione della cosiddetta exit tax sulle plusvalenze per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero, innalzando la soglia dei redditi dagli attuali 800 mila euro a 4-5 milioni con esclusione di startup e imprese innovative. Sempre in ambito fiscale, resta aperto il confronto sulla conferma della Tobin Tax che prevede il raddoppio della tassa sulle transazioni finanziarie. Per quanto riguarda la sicurezza nelle città, si discute sul fatto di aumentare di 3.200 unità il contingente di militari dell’operazione Strade Sicure. In quanto alle politiche sociali, si discute sul cosiddetto Fondo culle per la vita per prevenire l’abbandono di neonati, oltre a misure in favore dei giovani lavoratori. Resta infine aperto il confronto sul possibile rinvio dei tagli organici della scuola. §

La scheda del provvedimento