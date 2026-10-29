Editoria: Emanuele Rossi nuovo direttore di Decode39, testata internazionale di Formiche

Emanuele Rossi è il nuovo direttore di Decode39, la testata in lingua inglese e araba nata dall’esperienza editoriale di Formiche.net e dedicata agli affari internazionali, con particolare attenzione al ruolo dell’Italia negli scenari geopolitici e geoeconomici globali.

Umbro, 45 anni, giornalista e analista di affari internazionali, Rossi è da oltre un decennio Diplomatic Editor di Formiche.net e collabora con diversi think tank e centri di ricerca internazionali. La sua attività si concentra sui temi della sicurezza, delle relazioni internazionali e della competizione strategica, con particolare attenzione all’Indo-Mediterraneo e alle connessioni tra geopolitica, tecnologia ed economia.

«Negli anni Decode39 ha costruito una propria identità editoriale, contribuendo a raccontare e interpretare gli scenari internazionali attraverso una prospettiva italiana», dichiara Rossi. «L’obiettivo è dare continuità a questo percorso, rafforzando l’attenzione alla proiezione geopolitica e geoeconomica dell’Italia e sui rischi connessi, focalizzandoci sui concetti di sicurezza economica, connettività, minaccia ibrida, competizione tecnologica».

Rivolta a un pubblico internazionale di decisori politici, diplomatici e analisti, Decode39 si occupa di politica estera, sicurezza internazionale, competizione tecnologica e dinamiche geoeconomiche, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’Italia nelle relazioni transatlantiche e nell’Indo-Pacifico.

Rossi succede a Valeria Covato, che prosegue il proprio impegno alla guida di Formiche.net. Nel passaggio di consegne, Decode39 ringrazia Covato per il contributo offerto alla crescita della testata.