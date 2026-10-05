Meloni a Praga: Italia e Repubblica Ceca stringono l’asse sulla competitività

In occasione della visita a Praga, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Primo Ministro ceco Andrej Babiš, confermando l’intenzione di rafforzare ulteriormente il partenariato bilaterale tra Italia e Repubblica Ceca. Al centro del confronto il Piano d’Azione 2026-2030, concepito per favorire investimenti, scambi commerciali e nuove opportunità per imprese e cittadini. Energia, nucleare di nuova generazione, difesa e infrastrutture sono stati individuati come ambiti prioritari per lo sviluppo di collaborazioni industriali e tecnologiche. Sul piano europeo, i due Paesi puntano a valorizzare le convergenze emerse sui temi della competitività, della revisione del sistema ETS e del sostegno ai settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale. Ulteriori punti di intesa hanno riguardato la politica agricola, il futuro dei fondi di coesione e il contrasto all’immigrazione illegale. Nel corso dei colloqui è stato affrontato anche il ruolo dell’Europa nelle principali crisi internazionali, dall’Ucraina al Medio Oriente. A rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali contribuirà l’Anno della Cultura Italia-Repubblica Ceca 2027-2028, iniziativa volta a promuovere una più stretta collaborazione tra i due Paesi e i rispettivi cittadini.

Il comunicato del Governo