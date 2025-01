Meloni incontra Zelensky: “Pieno sostegno all’Ucraina per costruire una pace giusta”

Al termine della riunione del Consiglio dei ministri, giovedì 9 gennaio, Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente dell’Ucraina Vlodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio il Capo del Governo italiano ha espresso solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi e ha ribadito “il sostegno a 360 gradi che il Paese assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura”. L’incontro è anche servito per discutere di temi chiave quali il rafforzamento della sicurezza e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si svolgerà il prossimo mese di luglio a Roma. Il Presidente ucraino si è detto “profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per l’incrollabile sostegno e che insieme è possibile avvicinare una pace giusta e rafforzare le nostre posizioni collettive”.

