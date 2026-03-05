circle x black
Il para ice hockey a Milano Cortina 2026: regole e programma

Le gare si disputeranno all'Arena Santa Giulia di Milano

Para ice hockey - Fotogramma/IPA
Para ice hockey - Fotogramma/IPA
05 marzo 2026 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Al via le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la cerimonia di apertura prevista domani, venerdì 6 marzo, a Verona, l'attenzione si sposterà su tutte le gare dei Giochi Paralimpici. Tra queste, quelle di para ice hockey, in programma fino al 15 marzo. Il torneo si disputerà a Milano, nella nuovissima Arena Santa Giulia, e metterà di fronte le migliori nazionali del mondo.

Para ice hockey a Milano Cortina, le regole

Come funzionano le gare di para ice hockey a Milano Cortina 2026? Questo sport - praticato da atleti e atlete con una disabilità fisica agli arti inferiori - si disputa su una pista di ghiaccio standard e conserva gran parte delle regole dell’hockey su ghiaccio tradizionale, con squadre da sei giocatori in campo.

Gli atleti si muovono su speciali slitte dotate di due lame, che permettono di scivolare sul ghiaccio. Per giocare, gli atleti utilizzano due bastoni corti: da un lato presentano una piccola lama per controllare e tirare il disco, mentre dall’altro hanno punte metalliche che consentono di spingersi sul ghiaccio e guadagnare velocità. Il contatto fisico è permesso, come nell’hockey su ghiaccio, ma sono vietati interventi pericolosi effettuati con la slitta o con i bastoni.

Quanto dura una partita? Ogni match si gioca su tre tempi da 15 minuti effettivi, separati da intervalli. Nelle gare a eliminazione diretta, se il punteggio è in parità alla fine dei tempi regolamentari c'un tempo supplementare 'sudden death': la partita finisce appena una delle due squadre segna. Ecco le squadre che parteciperanno alle Paralimpiadi: Italia (paese ospitante), Stati Uniti, Canada, Repubblica Ceca, Cina, Germania, Giappone e Slovacchia.

Para ice hockey a Milano Cortina, programma gare

Ecco il programma delle gare di para ice hockey a Milano Cortina 2026:

Fase a gironi

7 marzo

Repubblica Ceca – Giappone (10:05)

Cina – Germania (13:35)

Stati Uniti – Italia (17:05)

Canada – Slovacchia (20:35)

9 marzo

Cina – Italia (10:05)

Repubblica Ceca– Slovacchia (13:35)

Germania – Stati Uniti (17:05)

Giappone – Canada (20:35)

10 marzo

Italia – Germania (10:05)

Stati Uniti – Cina (13:35)

Canada – Repubblica Ceca (17:05)

Slovacchia – Giappone (20:35)

Fase a eliminazione diretta

12 marzo

Playoff 1 (14:35)

Playoff 2 (19:05)

13 marzo

Semifinale 1 (14:35)

Semifinale 2 (19:05)

14 marzo

Finale 7° posto (12:05)

Finale 5° posto (16:05)

15 marzo

Finale per la medaglia di bronzo (12:05)

Finale per la medaglia d’oro (16:05)

