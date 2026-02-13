circle x black
Milano Cortina, accolto il ricorso di Rebecca Passler sul caso doping: parteciperà alle Olimpiadi

La biatleta si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni

Rebecca Passler - Fotogramma/IPA
Rebecca Passler - Fotogramma/IPA
13 febbraio 2026 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler avverso la sospensione provvisoria seguita ad una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi". Si legge in una nota della Federazione Italiana Sport Invernali.

Milano Cortina, accolto il ricorso di Rebecca Passler

"La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”, commenta Flavio Roda, Presidente Fisi.

Anche la diretta interessata tira un sospiro di sollievo: “Sono stati giorni molto difficili – spiega Passler -. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon”.

Tag
Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026 ricorso Rebecca Passler Rebecca Passler
