Milano Cortina, le gare di oggi: dal gigante con Franzoni al biathlon con Wierer e Vittozzi, orari e dove vedere gli azzurri

In mattinata, occhi sullo slalom gigante maschile. Chiude la giornata lo short track

Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
14 febbraio 2026 | 06.41
Redazione Adnkronos
Ottavo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 14 febbraio, occhi puntati sul gigante maschile (con Vinatzer, De Aliprandini, Franzoni e Kastlunger) e sul biathlon (sprint 7,5 km donne, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi). Dopo il bronzo di Michela Moioli ieri nello snowboard cross, riparte così la caccia azzurra alle medaglie. Ecco orario, italiani in gara e dove vederli in tv e streaming.

Milano Cortina, italiani in gara oggi

Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026:

09:05 Curling: Round robin donne, Italia - Repubblica Popolare di Cina (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)

10 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 1 (Vinatzer, De Aliprandini, Franzoni e Kastlunger)

10:30 Sci acrobatico: Dual moguls donne, ottavi di finale (Manuela Passaretta)

11:20 Sci acrobatico: Dual moguls donne, quarti di finale (ev. Manuela Passaretta)

11:35 Sci acrobatico: Dual moguls donne, semifinali (ev. Manuela Passaretta)

11:46 Sci acrobatico: Dual moguls donne, finali (ev. Manuela Passaretta)

12 Sci di fondo: Staffetta 4x7,5km donne (Federica Cassol, Iris De Martin, Martina Di Centa, Caterina Ganz)

13:30 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 2 (Vinatzer, De Aliprandini, Franzoni e Kastlunger)

14:45 Biathlon: Sprint 7,5km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

16:40 Hockey su ghiaccio: Turno preliminare uomini, Italia - Finlandia

17 Pattinaggio di velocità: 500m uomini (Jeffrey Rosanelli)

18 Skeleton: Donne batteria 3 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

18:45 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino lungo, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19:05 Curling: Round robin donne, Italia - Svezia (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)

19:30 Sci acrobatico: Big air donne, qualificazione manche 1 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)

19:35 Skeleton: Donne batteria 4 (ev. Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

19:57 Salto con gli sci: Individuale uomini trampolino lungo, turno finale (ev. Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

20:15 Sci acrobatico: Big air donne, qualificazione manche 2 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)

20:15 Short track: 1500m uomini, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

20:59 Short track: 1000m donne, batterie (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana)

21 Sci acrobatico: Big air donne, qualificazione manche 3 (Maria Gasslitter, Flora Tabanelli)

21:44 Short track: 1500m uomini, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

22:00 Short track: Staffetta 3000m donne, semifinali (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel)

22:27 Short track: 1500m uomini, finale B (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

22:42 Short track: 1500m uomini, finale A (ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

Milano Cortina, dove vedere gare oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.

