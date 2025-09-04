circle x black
Armani e l'ultima uscita pubblica per le divise di Milano Cortina: "Un orgoglio lavorare per gli atleti"

Il 26 maggio l'ultima apparizione in pubblico dello stilista: "Milano, Olimpiadi e Paralimpiadi. Non potevo immaginare una collaborazione più stimolante"

04 settembre 2025 | 15.49
Redazione Adnkronos
L'eleganza aveva contraddistinto anche la sua ultima uscita pubblica. Era il 26 maggio e Giorgio Armani sorrideva e salutava il suo popolo in occasione della presentazione delle divise olimpiche dell'Italia per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Un momento iconico, al club Armani Privé di Milano, in cui 'Re Giorgio' si era trovato a sottolineare ancora una volta il suo amore per lo sport e l'intreccio con la sua città. "Milano, Olimpiadi e Paralimpiadi. Non potrei immaginare un progetto di collaborazione più stimolante, che vede protagonisti la città che tanto mi ha dato e lo sport" aveva detto lo stilista scomparso oggi, giovedì 4 settembre, in quell'occasione. Parole sentite, accompagnate dagli applausi dei presenti.

"Lavorare per e con gli atleti italiani - aveva spiegato - è sempre un piacere e motivo di grande orgoglio. Ho scelto un solo colore, il bianco, per suggerire armonia con le vette innevate. Tra i valori dello sport, il rispetto è forse uno dei più alti e l’ho condensato in un’idea di semplicità, pulizia e purezza".

Lo stilista aveva presentato il guardaroba ufficiale delle prossime Olimpiadi italiane insieme ad alcuni protagonisti del Team Italia, tra cui la campionessa olimpica Sofia Goggia. Divise color bianco latte, su cui spicca la grande scritta “Italia”, effetto ricamo tridimensionale. L'ultimo regalo di un gigante al suo Paese e allo sport, amato per una vita. (di Michele Antonelli)

