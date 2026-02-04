circle x black
Milano Cortina, nel Villaggio Olimpico diventa virale... il tortino al cioccolato - Video

Un curioso filmato di alcune campionesse della delegazione canadese mostra la sorpresa nella mensa olimpica

Courtney Sarault - Fotogramma/IPA
04 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
Il Villaggio Olimpico di Milano apre le porte agli atleti in vista delle Olimpiadi Invernali e inizia ad accogliere i suoi ospiti dalle 42 delegazioni delle varie nazionali, che hanno già iniziato a popolarlo. I fuoriclasse degli sport del ghiaccio presenti a Milano Cortina 2026 stanno entrando pian piano nel complesso nell'area di Porta Romana, in Via Lorenzini, iniziando a curiosare qua e là. Nella città degli atleti c'è di tutto. Un parrucchiere, un pronto soccorso, una palestra aperta h24 e una sala di preghiera. Anche due mense (una per gli atleti e una per lo staff, dai membri del comitato organizzatore ai preziosi volontari) che danno un benvenuto all’italiana con un gigantesco “Buon appetito” piazzato all’ingresso.

Gli atleti di tutto il mondo stanno imparando così a conoscere le specialità della cucina della penisola. Dalla pasta alla pizza, passando ovviamente per i dolci. E proprio un video che sta facendo in queste ore il giro del web fa la spia della loro curiosità. Protagoniste alcune atlete della delegazione canadese, tra cui la campionessa di short track Courtney Sarault, che ha scoperto, tra le specialità offerte dalla mensa, il famoso tortino al cioccolato.

"Oh my god" esclama, filmando il 'cuore' di cioccolato da dare poi in pasto al suo profilo TikTok. Insomma, le prime 'sorprese' delle Olimpiadi italiane.

Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026 tortino cioccolato Villaggio Olimpico
