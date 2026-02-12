circle x black
Milano Cortina, Mattarella festeggia l'oro di Brignone a bordo pista - Video

Il Capo dello Stato ha assistito a tutta la gara

Il Presidente Mattarella applaude dopo la discesa di Federica Brignone
Il Presidente Mattarella applaude dopo la discesa di Federica Brignone
12 febbraio 2026 | 13.27
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha festeggiato a bordo pista la vittoria della medaglia d'oro di Federica Brignone nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Capo dello Stato ha assistito a tutta la gara e ha esultato per il successo dell'azzurra.

A seguire l'impresa della campionessa anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, il numero uno del Coni, Luciano Buofiglio e il presidente della Fisi, Flavio Roda.

