Milano Cortina, Quirinale scrive a Gruber: "Richiesta sanzione a telecronista è notizia falsa"

La lettera inviata dall'ufficio stampa del Colle alla conduttrice del programma 'Otto e mezzo': "Segnalata necessità di concordare notizie su impegni del Capo dello Stato"

Lilli Gruber - Fotogramma
12 febbraio 2026 | 21.34
Redazione Adnkronos
"Gentile dottoressa Gruber, in riferimento alle affermazioni di alcuni dei suoi ospiti nella trasmissione di ieri, secondo la quale la Presidenza della Repubblica avrebbe chiesto di sanzionare un telecronista, l’Ufficio stampa del Quirinale fa presente che si tratta di una notizia falsa e gravemente lesiva dell’immagine dell’Istituzione". È quanto si legge in una lettera inviata questa sera alla conduttrice del programma 'Otto e mezzo' in onda su La7.

"Il Quirinale, negli undici anni di presidenza, non è mai intervenuto sulla Rai per chiedere rimozioni, sostituzioni, avvicendamenti, punizioni di conduttori televisivi, giornalisti o altri. Nel caso specifico, l’Ufficio stampa - prosegue la lettera - si è limitato - come è suo diritto e dovere - a far presente che la diffusione in conferenze stampa ufficiali di notizie riguardanti il calendario e gli impegni del Presidente in occasioni di eventi pubblici come le Olimpiadi avrebbe dovuto essere concordata con l’Ufficio stampa stesso. Tutto il resto sono illazioni prive di fondamento, che si respingono con determinazione".

