Brignone dopo i due ori a Milano Cortina: "Futuro? Non ho ancora preso una decisione"

La fuoriclasse azzurra ha parlato dei suoi dubbi in conferenza stampa: "Se non miglioro, chiaramente sarà difficile vedermi il prossimo anno"

Federica Brignone - Fotogramma/IPA
26 febbraio 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
Federica Brignone va avanti dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? "Dipenderà dal mio stato di salute. Se deve diventare una tortura, farò fatica. Se non miglioro, chiaramente sarà difficile vedermi il prossimo anno". La fuoriclasse azzurra, bicampionessa olimpica (SuperG e gigante), ha raccontato le sue sensazioni al termine dei Giochi in conferenza stampa a Soldeu, dopo aver saltato la seconda prova di discesa libera.

Brignone e i dubbi sul futuro

Brignone, che a Cortina ha dato spettacolo con due ori vinti dopo il recupero da un bruttissimo infortunio, ha spiegato: "Non ho preso una decisione, penso giorno per giorno. Non ho ancora il sentimento di voler smettere. Ho le scatole piene di star male e non riuscire a viverla bene, a volte mi appoggio e arrivano delle fitte allucinanti. Così non è bello".

Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"

