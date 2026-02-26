circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, Klaebo passa al ciclismo dopo i 6 ori alle Olimpiadi? Una squadra del World tour lancia l'assalto

Il fuoriclasse norvegese, atleta più vincente di sempre ai Giochi invernali, potrebbe lasciare lo sci di fondo

Klaebo - Fotogramma/IPA
Klaebo - Fotogramma/IPA
26 febbraio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Johannes Klaebo e un futuro da ciclista? Possibile. Il fuoriclasse norvegese dello sci di fondo, dominatore di tutte le gare della sua specialità a Milano Cortina 2026 con 6 ori vinti, è diventato con le Olimpiadi appena concluse l'atleta più vincente della storia dei Giochi invernali. Klaebo ora concentrerà le sue energie sulla vittoria della sesta Coppa del Mondo generale della sua carriera, prima di riflettere sul futuro anche in vista della prossima edizione della rassegna a cinque cerchi sulle Alpi Francesi, nel 2030.

Klebo e un futuro nel ciclismo?

Dalla fine delle Olimpiadi, le indiscrezioni sul futuro del campione nordico si rincorrono. In particolare, relativamente a un suo ingresso nel mondo del ciclismo professionistico. Klaebo ha al momento un accordo di collaborazione con la Uno-X Mobility, squadra del World Tour con cui si è già allenato più volte in estate. Thor Hushovd, general manager del team, ha parlato così della questione: "Con il motore che ha, Klaebo potrebbe avere successo in quasi tutti gli sport di resistenza. Non sono sicuro però che voglia appendere gli sci al chiodo per dedicarsi a tempo pieno al ciclismo". Su questa ipotesi, il norvegese è stato in ogni caso possibilista dopo il sesto oro conquistato alle Olimpiadi: "Inizierò a pensare a cosa farò in futuro. Forse entrare a far parte del team Uno-X dovrebbe essere il prossimo obiettivo".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Klaebo Johannes Klaebo Klaebo Milano Cortina Milano Cortina Olimpiadi
Vedi anche
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza