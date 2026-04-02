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Vicenza, 60enne trovato morto nella sua casa: fermato un giovane, ipotesi omicidio

L'uomo era in una pozza di sangue nel suo appartamento di Cavazzale nel comune di Monticello Conte Otto

Polizia scientifica (Fotogramma/Ipa)
Polizia scientifica (Fotogramma/Ipa)
02 aprile 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il corpo senza vita di un 60enne è stato trovato oggi, giovedì 2 aprile, in mattinata in un appartamento di Cavazzale nel comune di Monticello Conte Otto nel Vicentino. L'uomo era a terra in una pozza di sangue. Sul posto carabinieri, squadra mobile, polizia scientifica e il sostituto procuratore Blattner. Le indagini ipotizzano l'omicidio. Fermato un giovane, che è stato visto uscire dalla palazzina, dopo aver chiamato i soccorsi.

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omicidio Vicenza
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