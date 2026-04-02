Il corpo senza vita di un 60enne è stato trovato oggi, giovedì 2 aprile, in mattinata in un appartamento di Cavazzale nel comune di Monticello Conte Otto nel Vicentino. L'uomo era a terra in una pozza di sangue. Sul posto carabinieri, squadra mobile, polizia scientifica e il sostituto procuratore Blattner. Le indagini ipotizzano l'omicidio. Fermato un giovane, che è stato visto uscire dalla palazzina, dopo aver chiamato i soccorsi.