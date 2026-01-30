circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Discesa Crans-Montana annullata per le condizioni della pista, Vonn in ospedale. Cos'è successo

Cadono tre sciatrici su sei per la scarsa visibilità sulla pista

Lindsey Vonn - Fotogramma/IPA
Lindsey Vonn - Fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gara di Coppa del Mondo annullata a Crans-Montana. La discesa libera femminile di oggi, venerdì 30 gennaio, è stata interrotta dopo la caduta di tre delle prime sei sciatrici in gara. Tra queste, la fuoriclasse americana Lindsey Vonn, finita in ospedale. L'atleta americana, 41 anni, già campionessa olimpica di discesa libera nel 2010, ha perso il controllo in una curva, finendo nella rete di sicurezza. Per lei, un problema al ginocchio sinistro dopo la brutta caduta. Un infortunio che preoccupa il mondo dello sport, a una settimana dal via dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la caduta di Lindsey Vonn e la successiva discesa di un apripista dopo la terza interruzione, il direttore di gara Peter Gerdol ha dichiarato la gara di Crans-Montana conclusa.

"Ha un po' di dolore, quindi è meglio fare qualche approfondimento" ha spiegato il due volte campione olimpico Aksel Lund Svindal, allenatore dell'americana. "Il fisioterapista ha fatto alcuni controlli e sembrava tutto a posto, ma c'erano cose di cui non era sicuro al 100%, quindi siamo andati in ospedale per verifficare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lindsey Vonn Crans Montana Vonn come sta Olimpiadi Milano Cortina 2026 discesa Crans Montana
Vedi anche
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza