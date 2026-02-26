circle x black
Milano Cortina, il messaggio di McGrath dopo l'oro sfumato: "Ogni tanto fa bene passeggiare nel bosco"

Il norvegese ha pubblicato un lungo post sui social, tornando sulla sua fuga nel bosco di Bormio dopo l'inforcata nella seconda manche dello slalom

McGrath - Fotogramma/IPA
McGrath - Fotogramma/IPA
26 febbraio 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
“Ho passato l’ultima settimana a pensare molto al motivo per cui ho scelto di vivere la vita che vivo. Tutti i sacrifici che faccio, il tempo trascorso lontano dai miei cari e tutta la pressione che ne deriva. Vincere gare o medaglie? No. Vuoi diventare uno sciatore che la gente ricorderà? No. Lo faccio perché mi fa sentire qualcosa. Ho provato quasi tutte le emozioni delle ultime settimane. Dolore, rabbia, delusione, felicità, orgoglio". Inizia così il post pubblicato sui social da Atle Lie McGrath, campione diventato virale dopo l'inforcata nella seconda manche dello slalom delle Olimpiadi di Milano Cortina. Lo sciatore norvegese, arrivato alla seconda prova da leader, era poi fuggito nel bosco di Bormio, disperandosi per l'oro sfumato prima di essere recuperato da una motoslitta.

Milano Cortina, il messaggio di McGrath

McGrath ha continuato il suo post con una citazione di South Park: "Beh sì, sono triste, ma allo stesso tempo sono davvero felice che qualcosa possa farmi sentire così triste. Mi fa sentire vivo, sai, mi fa sentire umano. L’unico modo in cui potrei sentirmi così triste ora è se avessi provato qualcosa di veramente bello prima. Quindi devo prendere il male con il bene. Immagino che quello che sento sia come una bellissima tristezza” - Butters (South Park)". E ancora: "Detto questo, ora sto meglio e soprattutto grazie a ognuno di voi che ha pensato a me. È stato travolgente vedere tutto il sostegno e ho anche trovato molta forza vedendo che così tante persone si sono sentite come me nella vita. A tutti coloro che stanno attraversando un periodo brutto in questo momento mando tutto il mio amore e la mia forza. E ricordate, fa bene passeggiare nel bosco e sedersi sotto un albero di tanto in tanto. Mi ha fatto sentire molto meglio”

McGrath Atle Lie McGrath McGrath post McGrath messaggio Milano Cortina
