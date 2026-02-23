circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, Vonn lascia l'ospedale dopo il terribile infortunio: "Ci vorrà un anno per far guarire le ossa"

La fuoriclasse americana e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni: "Poi deciderò se tornare in sala operatoria per togliere le placche e riparare il mio crociato"

Lindsey Vonn - Instagram @lindseyvonn
Lindsey Vonn - Instagram @lindseyvonn
23 febbraio 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano, poi deciderò se tornare in sala operatoria per togliere le placche e riparare il mio crociato". Lindsey Vonn torna a parlare del suo infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, spiegando ai suoi tifosi di aver lasciato l'ospedale dopo una serie di interventi. La fuoriclasse americana ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni dopo la spaventosa caduta dell'8 febbraio a Cortina d'Ampezzo, in un video sui social.

Vonn: ""Ci vorrà un anno per far guarire le ossa"

Vonn lascia l'ospedale e sorride: "Finalmente sono uscita. Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non ancora a casa, ma è un passo enorme. Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi". E ancora: "La situazione era piuttosto complicata sotto molti aspetti, ma alla fine è stata riportata sotto controllo. Ancora una volta, grazie dottor Tom Hackett".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026 Lindsey Vonn
Vedi anche
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video
News to go
Imprese artigiane, 1,23 milioni attività registrate nel 2025
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa
News to go
In Italia vola la Pet economy, +76% in 10 anni
News to go
Tutti pazzi per i cibi locali, sempre più italiani fanno la spesa direttamente dai produttori

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza