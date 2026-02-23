La fuoriclasse americana e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni: "Poi deciderò se tornare in sala operatoria per togliere le placche e riparare il mio crociato"

"Ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano, poi deciderò se tornare in sala operatoria per togliere le placche e riparare il mio crociato". Lindsey Vonn torna a parlare del suo infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, spiegando ai suoi tifosi di aver lasciato l'ospedale dopo una serie di interventi. La fuoriclasse americana ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni dopo la spaventosa caduta dell'8 febbraio a Cortina d'Ampezzo, in un video sui social.

Vonn: ""Ci vorrà un anno per far guarire le ossa"

Vonn lascia l'ospedale e sorride: "Finalmente sono uscita. Dopo quasi 2 settimane trascorse in un letto quasi completamente immobile, sto abbastanza bene per trasferirmi in albergo. Non ancora a casa, ma è un passo enorme. Spero di aver spiegato abbastanza bene il mio infortunio. Non sono un medico quindi se non spiego qualcosa perfettamente per favore perdonatemi". E ancora: "La situazione era piuttosto complicata sotto molti aspetti, ma alla fine è stata riportata sotto controllo. Ancora una volta, grazie dottor Tom Hackett".