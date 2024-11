A Milano inaugura il Sukaru Ba di Philipp Plein

Ha inaugurato a Milano The Skull Bar, ovvero Sukaru Bā, il sushi secondo Philipp Plein. La serata di apertura ha ospitato ospiti, appassionati di cucina e influencer locali e internazionali tra musica soft di ispirazione giapponese, un arredamento elegante e da mobili letteralmente ricamati su misura e progettati dallo stesso signor Plein. Il tutto immerso in un'atmosfera serena e sofisticata. Nei suoi oltre 20 anni di carriera nel branding e nella moda, lo stilista è sempre stato un disruptor e un game changer, un rivoluzionario. E lo stesso sta facendo nel mondo della cucina giapponese. Un mix di tessuti tradizionali giapponesi, rivisitati nel vero stile Plein con luccicanti teschi dorati e accenti di pietra scura, Sukaru Bā invita gli ospiti in un'atmosfera magica. Qui, i maestri chef di sushi creano squisite prelibatezze giapponesi insieme ai piatti tipici di Mr. Plein, creando una fusione unica di tradizione e lusso moderno che delizia i sensi.

Il ristorante ha curato un menu che mette in risalto i migliori ingredienti di stagione. I piatti includono il 24K Gold Roll, un set di sushi completamente ricoperto da una foglia d'oro 24 carati, presentato su una tradizionale spada katana. Un altro piatto di spicco è il Godzilla Wagyu Burger, un'innovativa svolta del classico hamburger, servito su riso croccante al posto del tradizionale pane. Anche il menu del bar affonda le radici nella cultura e nel patrimonio giapponese e vi inietta l'innovazione e la creatività dell'approccio Philipp Plein. Tra i cocktail troviamo il Kintusgi e il Samurai Martini. Kintsugi, l'arte di accettare il danno, di non vergognarsi delle ferite, è la lezione simbolica suggerita dall'antica arte giapponese del kintsugi. Servito al tavolo nel bicchiere Kintusgi e in una teiera, contiene vodka infusa al tè Earl Grey, limone e sciroppo di cardamomo. Il Samurai Martini, invece, è un cocktail dai sapori orientali. Servito al tavolo con una mini katana. Contiene vodka Belvedere, purea di lichi, zenzero.

"Oggi celebriamo sia la fine di un lungo processo di creazione, concezione e preparazione, sia l'inizio di un viaggio per lo sviluppo e il lancio del nuovo format globale della cucina raffinata giapponese - afferma Carmine Rotondaro, business advisor del Philipp Plein Group - Sukaru Ba è un universo di qualità e prestigio che fonde tradizione e innovazione in interni glamour, deliziosi bocconi e cocktail sorprendenti. Dopo anni di preparazione, questo universo è ora disponibile per essere gustato al Plein Hotel di Milano e per conquistare il mondo attraverso molte altre location che abbiamo in programma di aprire nei mesi e negli anni a venire".

Come parte della celebrazione, la serata si è conclusa con una grande cerimonia tradizionale di taglio del tonno maguro. Un maestro chef di sushi, vestito con abiti cerimoniali, ha meticolosamente tagliato un tonno rosso da 60 chili con precisione e riverenza, onorando l'antica arte giapponese della macellazione del tonno. Lo spettacolo si è svolto davanti a un pubblico sbalordito mentre lo chef trasformava abilmente il pescato fresco in un delicato sashimi, a simboleggiare il rispetto per gli ingredienti e la tradizione.