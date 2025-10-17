Antonio Riva Milano apre la Manifattura di Garlate per Apritimoda

Il 25 e 26 ottobre prossimi, in occasione di ApritiModa, Antonio Riva Milano apre le porte della sua Manifattura di Garlate (Lecco), invitando appassionati e operatori a scoprire da vicino l’eccellenza del suo saper fare sartoriale. All’esterno, il grande edificio in via Stoppani accoglie i visitatori con l’inconfondibile logo della Maison; all’interno, un percorso guidato tra tulle, organza, mikado di seta, pizzi e altre materie prime preziose rivela ogni fase della creazione di un abito couture.

Nel laboratorio di Garlate prende vita l’intero processo sartoriale: ogni gesto - dal cartamodello tracciato a mano al taglio dei tessuti, dalla cucitura fino alla rifinitura - è eseguito con rigore e passione. La Manifattura rappresenta il cuore produttivo della Maison, dove la tradizione serica e la maestria tessile lombarda si incontrano per dar vita a creazioni uniche e indossabili. Negli anni, il direttore creativo Antonio Riva ha costruito un’identità distintiva: linee essenziali, volumi architettonici e accenti tridimensionali, unendo tradizione e innovazione.

Le sue creazioni, abiti-scultura, trovano spazio negli atelier della Maison: Palazzo Toschi Corneliani a Milano, Palazzo Grazioli a Roma e l’atelier di Tokyo di recente apertura. ApritiModa offre l’opportunità di entrare nel cuore del processo creativo e produttivo della maison, confrontandosi con l’eccellenza sartoriale italiana in ogni dettaglio: una vetrina autentica in cui conoscenza, tradizione e sperimentazione si intrecciano, raccontando l’anima di ogni abito firmato Antonio Riva Milano.