circle x black
Cerca nel sito
 

Antonio Riva Milano apre la Manifattura di Garlate per Apritimoda

Antonio Riva Milano apre la Manifattura di Garlate per Apritimoda
17 ottobre 2025 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 25 e 26 ottobre prossimi, in occasione di ApritiModa, Antonio Riva Milano apre le porte della sua Manifattura di Garlate (Lecco), invitando appassionati e operatori a scoprire da vicino l’eccellenza del suo saper fare sartoriale. All’esterno, il grande edificio in via Stoppani accoglie i visitatori con l’inconfondibile logo della Maison; all’interno, un percorso guidato tra tulle, organza, mikado di seta, pizzi e altre materie prime preziose rivela ogni fase della creazione di un abito couture.

Nel laboratorio di Garlate prende vita l’intero processo sartoriale: ogni gesto - dal cartamodello tracciato a mano al taglio dei tessuti, dalla cucitura fino alla rifinitura - è eseguito con rigore e passione. La Manifattura rappresenta il cuore produttivo della Maison, dove la tradizione serica e la maestria tessile lombarda si incontrano per dar vita a creazioni uniche e indossabili. Negli anni, il direttore creativo Antonio Riva ha costruito un’identità distintiva: linee essenziali, volumi architettonici e accenti tridimensionali, unendo tradizione e innovazione.

Le sue creazioni, abiti-scultura, trovano spazio negli atelier della Maison: Palazzo Toschi Corneliani a Milano, Palazzo Grazioli a Roma e l’atelier di Tokyo di recente apertura. ApritiModa offre l’opportunità di entrare nel cuore del processo creativo e produttivo della maison, confrontandosi con l’eccellenza sartoriale italiana in ogni dettaglio: una vetrina autentica in cui conoscenza, tradizione e sperimentazione si intrecciano, raccontando l’anima di ogni abito firmato Antonio Riva Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ApritiModa Manifattura di Garlate sartoriale couture
Vedi anche
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"
Mo, flash mob giovani ebrei a Milano
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza