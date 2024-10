Atelier VM celebra 10 anni di 'Essenziale'

Atelier VM, storico brand milanese, che da poco ha celebrato i suoi primi venticinque anni di attività, è pronto a festeggiare un altro importante traguardo: i dieci anni dalla nascita del suo gioiello più iconico, L’Essenziale. Dal 2014 il monile ha rivoluzionato i canoni classici della gioielleria in cui il cliente per la prima volta si trova a partecipare alla creazione del proprio gioiello, alla sua realizzazione, e soprattutto, al suo significato.

In occasione di questo decimo anniversario, L’Essenziale si arricchisce di nuovi protagonisti. Nascono i charm Rosa dei Venti e Stella Polare, simboli legati agli astri, in oro 18kt e pietre preziose. Inoltre, per celebrare i 10 anni e il significato profondo del progetto, Atelier VM riattiva la storica collaborazione con un caro amico artista, Fabrizio Ruffo. Autore di due tra i più iconici e intensi ritratti delle fondatrici ai loro esordi, Ruffo è chiamato a realizzare oggi una ‘campagna’ in dieci scatti rigorosamente in bianco e nero in presa diretta e al naturale, di persone ‘vere’, legate tra loro da sentimenti reali.