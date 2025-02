Casadei tra radici e innovazione

Per il prossimo autunno-inverno il brand di calzature di lusso guarda al futuro. Arianna Casadei, al timone del marchio di famiglia: "Abbiamo riletto l'archivio senza nostalgia"

“Abbiamo la grande fortuna di avere un archivio meraviglioso, una storia incredibile alla quale attingiamo senza nostalgia, e guardiamo avanti con fiducia”. Arianna Casadei appare raggiante mentre parla della collezione Casadei pensata per il prossimo autunno-inverno. Una proposta nella quale il padre Cesare guarda al futuro ispirandosi a momenti culturali precisi e reinterpretando con un’estetica contemporanea alcuni dei pezzi che hanno fatto grande il marchio di calzature romagnolo nel mondo. Come il tacco a cono della linea ‘Malesia’ e motivo leopardato, che dona un tocco audace ai modelli chiave della collezione, dalle ballerine al texano o al sandalo. Un pezzo d’archivio degli anni ‘80 e che nello stivale presenta un taglio a portafoglio molto interessante.

“L’animalier - osserva Arianna Casadei, terza generazione della famiglia di San Mauro Pascoli e oggi alla guida del marchio - dà forza alla collezione”. Il cuore è la ‘Donna Farfalla’, una linea che fonde le radici del brand e l’artigianalità all’avanguardia, incoraggiando le donne a prendersi il centro della scena in ogni aspetto della loro vita. “La donna Casadei è contemporanea e cosmopolita - ammette Arianna - è come tutte, una mamma, una donna che lavora e ama le serate glamour”.

Tra gli highlight della collezione spicca il tacco Infinity, composto da una catena fatta da un pezzo intero di metallo, nato come omaggio alle opere marittime dello scultore spagnolo Eduardo Chillida. Tra cuissardes sexy in pelle effetto pizzo dal tacco affilato, stivali e stivaletti faux fur o da cavallerizza, spiccano le borse, che continuano a occupare un posto speciale nella proposta del marchio, con l’introduzione della borsa Hobo in camoscio bruciato. Un modello decorato con il logo del brand e nodo oversize intrecciato. Versatile e ultra moderna. (di Federica Mochi)