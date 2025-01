Cruciani Cashmere, elogio all''Urban Authenticity'

Cruciani Cashmere presenta la sua collezione autunno/inverno 2025, un'elegante riflessione sul concetto di 'Urban Authenticity'. In un mondo che corre senza sosta, la nuova collezione invita a fermarsi, a scegliere un'esperienza urbana che sia genuina, fatta di qualità e sostenibilità. Un invito a vivere la città con uno spirito autentico, dove ogni gesto è consapevole, ogni scelta è responsabile. La collezione celebra l’autenticità dell’urban lifestyle, reinterpretando il lusso artigianale con un linguaggio contemporaneo. Ogni capo è progettato per durare nel tempo, con design essenziali e materiali di altissima qualità, in linea con una filosofia che privilegia la bellezza e la consapevolezza. Il cashmere, trattato con tecniche moderne, si unisce a tessuti innovativi, creando capi che combinano morbidezza e resistenza in modo impeccabile.

La palette cromatica gioca su tonalità neutre e sofisticate, dal sabbia al grigio pietra, arricchite da accenti di verde urbano e rosso tramonto. Questi colori evocano il paesaggio cittadino e l’equilibrio tra la frenesia e la calma della vita metropolitana. Le silhouette sono avvolgenti e funzionali, pensate per chi desidera uno stile di vita che unisce praticità e raffinatezza. La men’s collection di Cruciani Cashmere, esplora una visione globale della qualità e del saper fare, attraverso uno stile trasversale e contemporaneo. Capo dopo capo, l’essenza del guardaroba moderno si ritrova in capi seasonless, come t-shirt in lana e seta o polo in cashmere e lino, che uniscono due fibre opposte con sorprendente armonia. Le vestibilità sono fluide, pensate per garantire comfort e libertà, con toni naturali che si mescolano perfettamente ai colori stagionali.

La women’s collection invece, abbraccia l'Ai 25 con fibre nobili come cashmere, seta e lana superfine. Le tonalità degradé e i maglioni traforati creano un’eleganza senza tempo, mentre i tubini e le longuette bicolor sono l’ideale per le festività e le occasioni speciali. Un lusso discreto, pensato per la donna moderna che cerca nella moda la perfetta sintesi tra comfort, eleganza e sostenibilità. La sostenibilità rimane un valore fondamentale per Cruciani, con oltre il 40% dei materiali della collezione autunno/inverno 2025 provenienti da fonti sostenibili. La collezione rappresenta un impegno concreto verso l’ambiente, in cui ogni scelta, dalla progettazione alla produzione, rispecchia un approccio responsabile, orientato a un lusso che rispetta il pianeta e le persone.