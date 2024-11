Damiano David stilista per Diesel, capsule a quattro mani con Glenn Martens

In collezione top in jersey bruciacchiati, pantaloni ultra-ampi e il nome del cantante nel caratteristico font del marchio

Damiano David, già ambasciatore globale di Diesel, espande il suo ruolo, co-creando per la prima volta una capsule esclusiva insieme al direttore creativo del marchio, Glenn Martens. Arruolato appositamente come co-creatore, Damiano unisce il suo stile unico con l’approccio anticonformista del brand per dar vita a una collezione genderless che celebra la libertà, l’auto-espressione e l’inclusività.

La capsule incarna appieno l’identità di Diesel sotto la guida di Martens. I look più iconici della sfilata vengono reinventati con proporzioni esagerate: top in jersey bruciacchiati, pantaloni ultra-ampi con coulisse e la parola 'Damiano' stampata nel caratteristico font Diesel, come se fossero stati forgiati da una fiamma ossidrica. Il denim esplora nuovi orizzonti con trattamenti peel-off su completi oversize, maxigonne, pantaloni cargo e una mantella ampia dai bordi sfilacciati. Abiti e maglieria in lana spalmata vengono proposti in versioni oversize, mentre alcuni dei capi più personali della collezione sono arricchiti da stampe e patchwork ispirati ai tatuaggi di Damiano.

Alcuni dei pezzi chiave della capsule Diesel x Damiano sono stati già mostrati nelle recenti apparizioni pubbliche del cantante, come l'abito nero spalmato che ha indossato al Bof 500 Gala, o la mantella nera sfoggiata durante la sfilata Diesel primavera-estate 2025. Diesel aveva annunciato la nomina di Damiano come primo ambasciatore globale del brand lo scorso giugno. Con il suo stile eclettico e il suo spirito ribelle, Damiano incarna perfettamente l'archetipo dell’uomo Diesel.

Cantautore acclamato, Damiano David ha fatto il suo ingresso sulla scena internazionale partendo dalle strade di Roma, conquistando il mondo come frontman dei Maneskin. La sua carriera solista, iniziata con il singolo di debutto 'Silverlines' (prodotto da Labrinth), ha continuato a crescere con il brano 'Born With A Broken Heart', consolidando la sua posizione come una delle voci più innovative della musica globale. Questa collaborazione con Diesel rappresenta il legame duraturo tra il brand e la musica innovativa, e segna un nuovo capitolo nella visione di Diesel della mascolinità e della liberazione di genere. La capsule Diesel x Damiano David è un tributo alla creatività, all’arte e alla sperimentazione che contraddistinguono il marchio.