Diesel e Tinder insieme per celebrare il Pride 2026

Diesel e Tinder annunciano ‘For Successful Loving’, una partnership creativa che celebra il Pride 2026. Il progetto comprende una capsule collection e una campagna pensate per amplificare il messaggio di libertà di espressione, sessualità, individualità e inclusività della comunità LGBTQIA+, valori alla base dell’identità di Diesel e Tinder. Una reintrerpretazione dell’iconico manifesto Diesel ‘For Successful Living’, ‘For Successful Loving’ reinterpreta i codici di Diesel legati a un’espressione di sé audace e senza paura attraverso la lente di Tinder, fatta di attrazione, intimità e connessione. Invece di limitare o etichettare l’amore, “For Successful Living” ne amplia ed esplora il significato.

La campagna ‘For Successful Loving’ è concepita come un’audizione in stile documentaristico che esplora il concetto di amore in continua evoluzione; lo stesso spirito di curiosità e apertura che alimenta ogni giorno milioni di connessioni su Tinder. L’artista, modella e fashion designer americana Gigi Goode conduce interviste spontanee e intime a un cast di membri della comunità LGBTQIA+, ognuno alla ricerca dell’amore nelle sue molteplici forme. Gigi entra “sotto le coperte” con individui e coppie per discutere preferenze personali, particolarità, stili, filosofie e lezioni di vita che definiscono il successo lungo tutto lo spettro dell’amore e delle relazioni. Girata con riprese raw in stile Vhs lo-fi, il tono della campagna è autentico, curioso e completamente privo di giudizio. Le domande e i temi spaziano dal tenero, emotivo e vulnerabile al diretto, informale e divertente.

"Lavorare con Tinder su ‘For Successful Loving’ è stato come entrare in sintonia con la stessa visione - dice Glenn Martens, direttore creativo di Diesel -. Non si tratta di idealizzare l’amore, ma di difenderlo e dargli voce creando spazio per tutte le sue forme e, soprattutto, per qualcosa di autentico. Il manifesto ‘For Successful Lovin’g riflette un approccio condiviso: nessuna regola, nessuna definizione fissa, solo la libertà di connettersi alle proprie condizioni. È qui che i nostri mondi si incontrano. Solo così l’amore può davvero avere successo". La capsule Diesel x Tinder è una collezione di 17 pezzi che include ready-to-wear uomo, donna e unisex, denim e accessori, co-branded con un’etichetta jacquard sul retro centrale che presenta i loghi di entrambi i brand e lo slogan “For Successful Loving’. T-shirt in jersey a coste, canotte, una polo e un abito a canotta sono trattati con effetto burnout devoré. I capi donna presentano dettagli trompe-l’œil ispirati alla lingerie in pizzo, mentre la polo uomo è caratterizzata da un motivo burnout in pizzo all-over.

Jeans, shorts in denim, reggiseni e slip della collezione underwear con logo lasciano intravedere scorci di pelle attraverso il trattamento devoré. Gli accessori includono un cappellino baseball in denim brandizzato ‘For Successful Loving’e un portachiavi charm Diesel x Tinder. ‘For Successful Loving’, commenta Melissa Hobley, Chief Marketing Officer di Tinder, "apre le possibilità di ciò che l’amore può essere. Per molte persone, soprattutto all’interno della comunità LGBTQIA+, l’amore è sempre stato qualcosa di ampio, fluido e profondamente personale. In Tinder non definiamo cosa significhi amare con successo: aiutiamo le persone a scoprirlo da sole, e questa collaborazione e collezione con Diesel celebra proprio questo spirito di esplorazione, visibilità e connessione".

A sostegno del Pride e separatamente dalla capsule collection, Diesel, attraverso la Otb Foundation, e Tinder hanno effettuato una donazione congiunta di 200.000 dollari a Outright International, con un contributo di 100.000 dollari ciascuno. La donazione sosterrà il programma International Inclusive Solutions: Financial Security, Socio-Economic Growth, and Job Opportunities for LGBTIQIA+ People di Outright, che mira a favorire un accesso equo e sostenibile al reddito per le persone LGBTIQIA+, facilitando l’ingresso nel lavoro formale e offrendo orientamento, supporto e coaching per lo sviluppo di piccole e medie imprese.Attraverso questo contributo, un’organizzazione partner LGBTIQIA+ in ciascun Paese coinvolto riceverà finanziamenti per implementare il programma lungo un periodo di dodici mesi, dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027, in stretta collaborazione con Outright.

L’iniziativa si svolgerà in quattro Paesi (Colombia in America Latina e nei Caraibi, Sudafrica in Africa, Ucraina in Europa centrale e orientale e Filippine in Asia) con l’obiettivo di aumentare l’occupabilità e la partecipazione delle persone LGBTIQIA+ nel lavoro formale e nella creazione d’impresa, rafforzare politiche e pratiche occupazionali inclusive nel settore privato e migliorare le opportunità di permanenza e crescita professionale per i dipendenti LGBTIQIA+. La capsule collection Diesel x Tinder ‘For Successful Loving’ sarà disponibile in store Diesel selezionati in tutto il mondo e su Diesel.com a partire da oggi, invitando tutti a esplorare l’amore in tutte le sue forme.