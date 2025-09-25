circle x black
Milano Fashion Week, oggi la prima sfilata Emporio Armani dopo la morte di re Giorgio

Emporio Armani sfila nell'Armani Teatro di via Bergognone

Vetrine del negozio Emporio Armani a Milano - Ipa
Vetrine del negozio Emporio Armani a Milano - Ipa
25 settembre 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A venti giorni dalla morte di Giorgio Armani, si terrà la prima sfilata senza il 're'. Oggi, 25 settembre, nel corso di una Milano Fashion Week dedicata allo stilista piacentino, Emporio Armani sfilerà alle 15 nell'Armani Teatro di via Bergognone. Lo show di Giorgio Armani invece si svolgerà domenica 28 settembre alle 19 nella Pinacoteca di Brera, luogo che ospita anche la mostra dedicata ai 50 anni della maison. "Abbiamo appreso con gioia la conferma delle sfilate - ha osservato il presidente di Cnmi, Carlo Capasa - ma conoscendo il signor Armani non ci aspettavamo nulla di diverso".

"La sua lezione creativa, imprenditoriale e umana è preziosa nei tempi di trasformazione che la moda sta attraversando, in cui visione, qualità e coerenza rappresentano valori essenziali" aveva detto Capasa, annunciando che la Milano Fashion Week sarebbe stata dedicata al ricordo di Giorgio Armani.

