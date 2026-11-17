Domenica 22 novembre torna a Milano East Market, l’evento vintage dedicato a privati e professionisti, che celebra dodici anni di attività con centinaia di espositori selezionati da tutta Italia e migliaia di oggetti curiosi e ricercati. L’appuntamento è in Via Mecenate, all’interno di un’ex fabbrica aeronautica di oltre 6.000 mq, dove trovare abbigliamento vintage e second-hand, accessori, scarpe, borse, mobili, design, vinili, libri, fumetti, videogiochi e articoli da collezione. Protagonista è la moda, con capi dagli inizi del Novecento agli anni Duemila: denim, streetwear, abbigliamento militare, pezzi firmati e creazioni realizzate con tecniche di customizzazione e upcycling. Spazio anche alla Vinyl Area, con vinili di ogni genere, cd, musicassette e memorabilia musicali. Grazie a un’accurata selezione di espositori e prodotti, East Market offre un’esperienza immersiva alla scoperta di pezzi originali e difficilmente reperibili. Al centro dell’evento anche la sostenibilità, attraverso la cultura del riciclo e del riuso, per contrastare gli sprechi e promuovere un consumo più consapevole.

Una filosofia riassunta nel motto 'Everything Old Is New Again'. Tra gli espositori, MDC Football Shirts, con maglie da calcio originali vintage, tra cui quelle di Baggio ai Mondiali del 1998, del Barcellona di Ronaldinho del 2006 e dell’Inter indossata da Ronaldo nel 1997. Chepresaammale presenterà poster, T-shirt e spille artigianali, caratterizzati da illustrazioni ironiche e sarcastiche. AnalogRelight proporrà invece lampade da tavolo realizzate recuperando vecchi telefoni, cineprese e macchine fotografiche. Per una pausa ci saranno Bar Ventura, ispirato ai locali italiani degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, e numerosi food truck con specialità italiane e internazionali, proposte vegane, senza glutine e menu per bambini. Per festeggiare il dodicesimo anniversario, dalle 17.30 alle 20 arriva anche Disco Pianobar, il format che unisce karaoke e piano bar in un’atmosfera retrò. Il pubblico e gli espositori potranno cantare insieme a Gabriele Fumagalli, accompagnati dai testi dei grandi successi italiani e internazionali proiettati sulla parete del salone centrale.