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K-Way protagonista del Polifonic Festival

K-Way Shelter è stato realizzato dal brand per i momenti di relax durante il festival e l'iconica giacca Le Vrai è stata personalizzata dall'artista Giotto Calendoli

K-Way protagonista del Polifonic Festival
24 luglio 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

K-Way è presente anche nel panorama dei festival musicali, luoghi sempre più centrali nella costruzione di community, linguaggi creativi e nuove forme di aggregazione. Dal 22 al 26 luglio il brand parteciperà al Polifonic Festival con uno spazio dedicato pensato come area chill e punto di ritrovo. Un ambiente personalizzato con i colori del brand offrirà zone d’ombra, relax e ristoro, reinterpretando il concetto di protezione in chiave contemporanea: non più soltanto dalla pioggia, ma anche dal sole e dalle alte temperature estive.

K-Way Shelter è stato realizzato dal brand per i momenti di relax durante il festival e l'iconica giacca Le Vrai è stata personalizzata dall'artista Giotto Calendoli. Si tratta di un pezzo esclusivo, creato appositamente per l'evento, che non sarà commercializzato. Durante le serate del venerdì e del sabato dalle 19 alle 21, ci sarà inoltre un momento di personalizzazione live con l'artista e deisgner Marcello Pipitone. L'attivazione è aperta al pubblico.

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Polifonic Festival K Way Shelter Le Vrai
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