Kappa lancia la 'White Collection' per il VR46 Racing Team

In occasione del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, Kappa e il VR46 Pertamina Enduro Racing Team hanno lanciato la nuova capsule 'White Collection'. Realizzata appositamente per uno dei Gran Premi più prestigiosi d'Italia, questa collezione dà seguito ad una prima release lanciata a febbraio 2024, parte di un progetto di sponsorizzazione tra il celebre marchio degli Omini e il rinomato team di eccellenza del motociclismo italiano che si estenderà fino al 2026.

La nuova 'White Collection' è un omaggio alla storia del team che si tinge di bianco in limited edition in esclusiva per la tappa italiana. Il bianco come simbolo di nuovi inizi, un punto di partenza. La polo e la felpa, i due capi che compongono la collezione, uniscono un design raffinato con la qualità tecnica che caratterizza i prodotti Kappa. I piloti, i meccanici e ogni membro del VR46 Racing Team indosseranno l'abbigliamento tecnico Kappa all’interno del circuito durante le prove, la Sprint Race del sabato e la gara del Gran Premio, in programma domenica 8 settembre.

La collaborazione rafforza ulteriormente la presenza del marchio nel mondo del motorsport, sottolineando l'impegno di Kappa nel sostenere squadre e atleti di alto livello. La collezione è sarà disponibile online su kappa.com.