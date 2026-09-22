La creatività made in Campania alla Milano Fashion Week

In occasione della Milano Fashion Week, la Regione Campania presenta 'Mediterranea. Talenti emergenti in Campania', iniziativa di valorizzazione dei designer campani e delle loro creazioni che saranno esposte a Palazzo Morando nelle sale dedicate alla Campania presso il Milano Fashion Hub dal 22 al 27 Settembre. Durante la conferenza stampa di apertura di Camera Nazionale della Moda Italiana alcune creazioni dei giovani stilisti campani - selezionati tramite avviso pubblico – sono stati indossati da modelle. La tradizione si trasforma in ricchezza attraverso l’abile evoluzione della cultura sartoriale campana in un linguaggio creativo contemporaneo e competitivo. La presenza dei talenti campani nel tempio della moda è l’occasione per valorizzare e promuovere una filiera di eccellenza, capace di innovare e guardare al futuro custodendo intatta la propria identità.

Ieri, dalle ore 19 alle 21 nella cornice del Museo Bagatti Valsecchi di Milano, istituzioni, stampa e addetti ai lavori sono stati accolti dall’assessore alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, scoprendo come la cultura e l’artigianalità possano rappresentare il capitale per tracciare il futuro della moda. La serata è stata l’occasione per incontrare i giovani talenti campani selezionati, interpreti di una sensibilità unica e tecniche innovative applicate alla tradizione: Apnoea, Dadamax, Moarno, Saman Loira, Trippat e Vienmnsuonno1926 e, per gli accessori, Antonio Cesaro per Livio De Simone con Big So Ben, Ilaria Pepino per Kilesa e Modia Romano Embroidery per Omega, ognuno espressione di un patrimonio manifatturiero e culturale unico che oggi si rinnova grazie all'incontro tra la maestria artigiana e la visione internazionale delle nuove generazioni, attente ai temi della sostenibilità e dell'innovazione.

"Portare gli stilisti emergenti alla Milano Fashion Week - ha commentato Fulvio Bonavitacola, assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico Regione Campania - significa raccontare una delle bellezze che offre la Campania: una terra dove la creatività incontra il sapere artigiano, la tradizione si rinnova e ogni creazione, seppur moderna, custodisce una storia. I nostri giovani talenti rappresentano questa eredità preziosa, reinterpretandola con linguaggi contemporanei e una visione internazionale".