Le scarpe da ginnastica eleganti per uomo più indossate

In collaborazione con: Filoblu

Oggi il confine tra formalità e relax si è assottigliato, come quello tra online e offline o tra lavoro e tempo libero. Osservando le strade delle capitali della moda, da Milano a Parigi, emerge chiaramente come le scarpe da ginnastica da uomo abbiano subito una metamorfosi semantica e siano passate dall’essere strumenti destinati allo sport o alle giornate rilassate, a manifesti di status e consapevolezza estetica. E così, sotto a un abito sartoriale o un pantalone chino, tra i Millennials si vede sempre più spesso spuntare un paio di sneakers Fessura, Adidas o Golden Goose. Piaccia o meno, chi sceglie una scarpa sportiva cerca il comfort e, in più, comunica la propria capacità di navigare con disinvoltura tra le maglie di una società sempre più liquida, veloce, nella quale l’autorevolezza non passa necessariamente per il rigore di una classica stringata. Per comprendere meglio questa tendenza, abbiamo intervistato un campione di 30 uomini tra i 25 e i 50 anni e dal nostro sondaggio è emersa la top 3 dei brand di calzature sportive da uomo più indossate.

1. Achilles Low, Common Projects

Se esiste un modello che ha ridefinito il concetto di "sneaker di lusso", è senza dubbio la Achilles Low. Caratterizzata da una silhouette pulita e dall'assenza totale di loghi visibili – fatta eccezione per l'iconico numero di serie dorato stampato sul tallone – questa scarpa è il vessillo del minimalismo estremo. Realizzata in pelle nappa di altissima qualità, la sua struttura essenziale la rende l'alternativa perfetta alla classica Oxford: è la sneaker che puoi indossare sotto un completo grigio fumo di Londra senza risultare blasfemo.

2. Foam X e Foam Y, Fessura

Il brand italiano Fessura ha intercettato il desiderio di innovazione tecnica, sostenibilità e qualità Made in Italy della Gen Z, unendo il tutto a un design d'avanguardia. I modelli Foam X e Foam Y si distinguono per un’estetica architettonica e una suola dal comfort quasi "spaziale". Queste calzature sono sia scarpe, sia oggetti di design che giocano con volumi e materiali futuristici. Sono la scelta di chi vuole rompere gli schemi del formalismo tradizionale, portando ai piedi una tecnologia che ammortizza il passo urbano con uno stile decisamente dinamico e riconoscibile.

3. Replica by Maison Margiela

Ispirata alle scarpe da ginnastica GAT fornite all'esercito tedesco negli anni '70 (le leggendarie German Army Trainers), la Replica di Maison Margiela è un capolavoro di decostruzionismo e storia. Il mix sapiente di pelle liscia e suede, unito alla suola in gomma color miele, conferisce alla scarpa un’aura vintage ma estremamente ricercata. È la sneaker "intellettuale" per eccellenza: discreta, colta e incredibilmente versatile, capace di elevare anche il più semplice dei jeans cimosati o un pantalone a gamba larga in lana fredda.

Scarpe da ginnastica per outfit eleganti

L’uomo contemporaneo ha dunque appreso come declinare le scarpe da ginnastica di alta qualità anche nei contesti business casual, trasformandole nel fulcro di un’eleganza rilassata e al contempo estremamente curata. Siamo di fronte a un cambiamento sociologico che riflette una nuova concezione del successo, meno legata all'uniforme istituzionale e più orientata alla performance e al benessere personale. Tra i modelli di calzature sportive maschili più indossati con completi eleganti, si possa soddisfare ogni stile, outfit e personalità. Oltre ai brand già citati, abbiamo individuato:

● Axel Arigato – Clean 90 Stesso linguaggio delle precedenti, leggermente più trendy. Funziona benissimo con chino slim.

● Koio – Capri Triple White Molto simile a Common Project ma più morbida, divina sotto abiti spezzati.

● Zegna – Triple Stitch Per chi ha budget, questa è praticamente una scarpa sartoriale travestita da sneaker.

● Santoni – Clean Icon / pelle liscia Elegante, italiana, con lavorazioni più ricche rispetto alle precedenti, spesso indossata con completi.

● Adidas – Stan Smith Scegliendo versioni senza forti contrasti, il modello regge anche outfit più formali.

● Golden Goose – Purestar Basta evitare quelle dall’effetto troppo “used”. Le versioni pulite funzionano meglio con tailoring.

● Brunello Cucinelli – low top suede Palette neutra, materiali morbidi, si integrano spontaneamente con chino e blazer.

Materia e design: il segreto delle scarpe da ginnastica uomo firmate

La ricerca della perfezione materica è il primo criterio che separa una calzatura ordinaria da un pezzo di design. Le scarpe da ginnastica da uomo che dominano le attuali tendenze puntano tutto sull'eccellenza dei componenti e della realizzazione.

L'impiego della pelle pieno fiore trattata o di materiali tecnologici come, nel caso delle calzature Fessura realizzate in Italia, la tomaia in flyknit, alzano gli standard dei modelli classici sportivi. Accanto alla pelle, i tessuti tecnici di ultima generazione – dal mesh traspirante alle fibre termosaldate – offrono una leggerezza strutturale che sfida le leggi della fisica, permettendo al piede di muoversi in totale libertà senza sacrificare né il sostegno, né lo stile.

Un tempo si lucidavano le Oxford per l'ufficio; oggi, l'uomo attento si dedica alla manutenzione delle proprie sneakers con la stessa dedizione. Mantenere la tomaia intonsa e l'intersuola candida non è solo una questione di igiene, ma un segnale di rispetto per l'artigianalità del prodotto e per la propria immagine pubblica. In un mercato afflitto dal fast-fashion, l’esclusività risiede nella longevità di un oggetto che resiste ai cicli effimeri delle mode stagionali: e come spesso accade con le calzature, a distinguersi ancora oggi è proprio la qualità italiana.

Scarpe da ginnastica Made in Italy: l’origine del lusso

Il Made in Italy continua a essere un punto di riferimento per il settore, perché sa fondere avanguardia tecnologica, design e tradizione manifatturiera. Nel tempo ha ridefinito il concetto di scarpe da ginnastica uomo firmate senza limitarsi a seguire le linee estetiche correnti, ma anticipandole attraverso una ricerca formale che predilige la linearità e l'innovazione funzionale. I modelli italiani sono creati per il consumatore che cerca un prodotto iconico, distintivo ma raffinato, grazie a dettagli costruttivi unici e a una calzata che rasenta la perfezione ergonomica.

Scegliere un prodotto Made in Italy, inoltre, significa abbracciare una filosofia che valorizza il territorio e l'ingegno italiano. Anche quello delle calzature è un campo spesso dominato dalla produzione di massa: il focus dei brand italiani sulla qualità dei materiali e sull'originalità delle silhouette offre un'alternativa concreta a chi desidera calzature per uomo che abbiano una storia da raccontare. È l'equilibrio tra la complessità ingegneristica della suola e la pulizia della tomaia a rendere queste scarpe ideali sia per un weekend fuori porta che per un meeting di lavoro, e questo conferma che il design italiano domina ancora il menswear globale.

I trend che guidano il mercato delle scarpe da ginnastica da uomo

Il comportamento dei consumatori negli ultimi anni ha evidenziato un ritorno verso il "quiet luxury", una tendenza che predilige la sostanza alla logomania esasperata. Vale anche per le scarpe da ginnastica da uomo: le più ricercate sono quelle che comunicano un’appartenenza a un’élite culturale, prima ancora che economica. Questo si traduce in una preferenza per colori neutri, palette terrose e un design che elimina il superfluo. Abbiamo assistito al tramonto delle "ugly sneakers" eccessivamente voluminose a favore di forme più affusolate e minimaliste, capaci di integrarsi armoniosamente con il guardaroba quotidiano.

Da notare che la sostenibilità è passata da essere un termine di marketing a un requisito fondamentale. L'acquirente moderno si informa sulla provenienza delle materie prime e sui processi produttivi. Scegliere sneakers prodotte responsabilmente è un atto etico, una dichiarazione di consapevolezza che eleva il valore percepito dell'acquisto. La moda non è più solo ciò che si indossa, è soprattutto il modo in cui ciò che indossiamo impatta sul mondo circostante e come ci fa sentire. Ha senso: dopotutto, le scarpe da ginnastica sono il fondamento su cui poggia l’intera figura dell’uomo che le indossa.