Luisa Spagnoli esplora l'armadio di ogni donna

In passerella la donna è libera di abbinare i capi che preferisce, dalle camicie over, bianche, morbidissime, con la gonna in raffia ai bottoni delle giacche con richiami anni '70

“Sei tu a decidere la donna che sei, quello che vuoi esprimere attraverso il modo in cui ti vesti, e il modo in cui vivi”. Non potrebbe essere diverso per Luisa Spagnoli, che per la prossima primavera-estate esplora l'armadio di una donna. I suoi vestiti, la sua sensibilità. Il suo senso del bello. Senza costrizioni ma un viaggio nella costruzione di sé stessa. La collezione disegnata da Nicoletta Spagnoli, bisnipote di Luisa Spagnoli e ora alla guida del celebre brand di abbigliamento, va alla scoperta non di spazi esotici, di viaggi in luoghi remoti, ma cerca nello spirito di ogni donna gli spazi di libertà che merita.

La collezione è pensata nella leggerezza e nella precisione, tra tradizione e innovazione, sartorialità e industria. Una visione di eleganza come sinonimo di libertà. In passerella la donna Luisa Spagnoli è libera di abbinare i capi che preferisce, dalle camicie over, bianche, morbidissime, con la gonna in raffia ai bottoni delle giacche curatissimi con richiami anni '70, fino ai cardigan ampi un po' maschili e i pantaloni altrettanto comodi (anche a zampa).

Tra i capi immancabili nel guardaroba tutti quelli in maglia, le tuniche di garza impalpabili e i lunghi abiti tattili. Nella scala di colori che parte dal nero fino al giallo, verde acqua e rosa baby il f conduttore è il marrone che torna attraverso gli abiti accessoriati con la gioielleria di corno, un dettaglio etnico che spicca su orecchini e lunghe collane dorate. (di Federica Mochi)