Lvmh lancia quarta edizione Premio Maestri d’Eccellenza

Lvmh annuncia il lancio della quarta edizione del Premio Maestri d’Eccellenza, un’iniziativa creata e realizzata da Mestieri d’Eccellenza Lvmh in collaborazione con Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana. L’edizione di quest’anno sarà in partnership con Bulgari attraverso Fondazione Bulgari, organismo che supporta iniziative nell’ambito del savoir-faire, della cultura e dell’educazione. Questo premio riafferma l’impegno del Gruppo nella tutela e nella promozione del savoir-faire italiano e dell’eccellenza artigianale del Made in Italy. Gli artigiani potranno candidarsi dal 24 febbraio al 31 maggio prossimi tramite il sito https://youandme.lvmh.it/premio-maestri-deccellenza. Al termine della fase di candidatura, verranno selezionati nove finalisti, tre per ciascuna categoria in gara.

Si è tenuto presso la Pasticceria Cova di Milano, l’evento di lancio della quarta edizione del Premio Maestri d’Eccellenza. All’interno del suggestivo Garden Cova, sono state esposte le opere dei vincitori della precedente edizione: Maestro Artigiano d’Eccellenza: Domitilla Biondi, prodotto: bassorilievi su carta e porcellana; Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza: Marta Benet Morera, prodotto: ceramiche; Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza: Lucia Massei, prodotto: oreficeria; Menzione Speciale Premio Maestri d’Eccellenza 2025: Elham M. Aghili, prodotto: arte tessile. Come sottolineato da Marion Bardet, Group Vp Métiers d’Excellence Lvmh: “Con il Premio Maestri d’Eccellenza rinnoviamo l’impegno del Gruppo Lvmh nel dare visibilità ad artigiani che, tramite la loro passione e didizione, continuano a mantenere vivi savoir-faire eccezionali e continuano ad ispirare le generazioni future”.

Jean-Christophe Babin, presidente di Fondazione Bulgari, ha commentato: “Come Fondazione Bvlgari, siamo lieti di annunciare la partnership con Lvmh per l’istituzione del Premio Maestri d’Eccellenza 2026. Un progetto di grande valore che celebra e promuove la cultura del “saper fare”, in piena sintonia con uno dei pilastri della nostra Fondazione: custodire e trasmettere alle nuove generazioni l’inestimabile patrimonio dell’artigianato, riconosciuto come autentica forma d’arte. Il Premio Maestri d’Eccellenza incarna l’essenza di questo dialogo tra generazioni, esprimendo la vocazione di ogni artigiano a perfezionare il proprio talento, perseguire l’eccellenza e innovare, lasciando un segno concreto destinato a durare nel tempo”.

Anche in questa edizione, il concorso si articola in tre categorie: Maestro Artigiano d’Eccellenza: destinato a professionisti ed imprese con un’esperienza di almeno 10 anni di creatività e competenza tecnica applicate all’utilizzo di materie prime locali, anche in ottica di tutela della filiera. Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza: destinato a coloro che rappresentano un progetto promettente dell’ambito dell’artigiano nato nei 10 anni precedenti all’iscrizione al concorso. E ancora Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza: per i professionisti ed imprese che si sono contraddistinte per la capacità di innovazione, preservando saperi e competenze storiche, reinterpretandole in chiave moderna. Le candidature saranno valutate da una giuria d’eccezione, che determinerà il vincitore di ciascuna categoria; la giuria sarà composta da figure di spicco delle quattro organizzazioni partner, oltre a collaboratori esterni.

Gli artigiani avranno la possibilità di mandare la loro candidatura dal 24 febbraio al 31 maggio prossimo tramite il sito https://youandme.lvmh.it/premio-maestri-deccellenza. Ogni artigiano o azienda ha la possibilità di inviare la sua candidatura solamente per una delle tre categorie. A ciascuno dei vincitori verranno assegnati: un premio economico di 10.000 euro che sarà corrisposto da Métiers d’Excellence Lvmh, da reinvestire nella propria attività; Esposizione mediatica tramite articoli; Fino ad 1 anno di mentoring con professionisti appartenenti al Gruppo Bulgari, su tematiche e tempistiche da concordarsi con la Maison; Visite dedicate negli stabilimenti della Maison Bulgari, secondo modalità e tempistiche in seguito comunicate dalla Maison, allo scopo di approfondire i processi produttivi e il savoir-faire degli artigiani e tecnici coinvolti e la possibilità di valutare eventuali collaborazioni tra la Maison e gli artigiani vincitori. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione, che si terrà il 14 settembre presso l’hotel Bulgari di Roma.

Nell’ambito del suo più ampio impegno per la trasmissione del savoir-faire, Métiers d’Excellence Lvmh lancerà inoltre una nuova edizione del tour You&ME nel marzo 2026, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni ai mestieri artigianali. Il tour, che è iniziato con successo in Francia registrando oltre 6.000 visitatori a Parigi e Clichy-sous-Bois, e con un’ulteriore tappa a Lione il 25 febbraio, arriverà a Torino presso Nuvola Lavazza il 18 marzo e farà poi tappa al Museo di Pietrarsa a Napoli il 26 marzo. Le iscrizioni a questo evento gratuito apriranno prossimamente sulla pagina ufficiale del tour all’indirizzo https://youandme.lvmh.it/youandme-tour.