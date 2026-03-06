Marea presenta la nuova collezione 'Poltronissima'

Marea presenta 'Poltronissima', una ricerca sull’atto del guardare e dell’essere guardata. La collezione di Giuseppe Della Monica per la stagione fall winter 2026/27 nasce da un archivio teatrale, dove i costumi di scena, pensati per rappresentare, vengono sottratti al loro ruolo e riportati nella quotidianità. Attraverso l’upcycling, sua cifra stilistica, Marea li tratta come materia attiva: taglia, sposta, ricompone.

La donna Marea per la prossima stagione va a teatro per osservare, analizzare, abitare lo spazio. Le silhouette oscillano tra struttura e morbidezza: i volumi teatrali vengono contenuti, gli elementi borghesi destabilizzati. I drappeggi, solo in apparenza spontanei, sono costruiti con precisione. Le stratificazioni richiamano il costume, ma rivelano rigore sartoriale. I materiali - recuperati, modificati, riattivati - conservano tracce della loro storia.

Anche la palette richiama il teatro: rossi profondi, neri opachi, toni polverosi, lampi metallici. La collezione mette in discussione il concetto di ruolo: chi guarda, chi interpreta, dove finisce il palco e inizia la realtà? Con 'Poltronissima', Marea prosegue la sua indagine su identità e trasformazione e con l’abito inteso come strumento critico.