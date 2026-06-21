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Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo sono i nuovi direttori creativi

I fondatori di Sunnei succedono all'argentino Adrian Appiolaza al timone creativo, ed entrano in carica con effetto immediato. A settembre il debutto in passerella della coppia

Loris Messina e Simone Rizzo in una foto di Dario Catellani, davanti al portoned'ingresso della sede di Moschino in via San Gregorio 28, Milano
Loris Messina e Simone Rizzo in una foto di Dario Catellani, davanti al portoned'ingresso della sede di Moschino in via San Gregorio 28, Milano
21 giugno 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Cambio di direzione creativa da Moschino. Il marchio del gruppo Aeffe ha nominato Loris Messina e Simone Rizzo come nuovi direttori creativi, con effetto immediato. Fondatori e direttori creativi di Sunnei fino a settembre 2025, Loris Messina e Simone Rizzo assumono la responsabilità creativa di Moschino, dopo l'addio dello stilista argentino, Adrian Appiolaza. Il debutto della coppia alla guida creativa della maison Moschino sarà presentato nel settembre prossimo, durante la Milano Fashion Week.

Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe commenta: "Nel percorso di evoluzione di una Maison è fondamentale saper coniugare identità e innovazione. Loris Messina e Simone Rizzo possiedono le qualità necessarie per raccogliere questa sfida: una visione creativa contemporanea, una profonda sensibilità culturale e la capacità di costruire linguaggi rilevanti. Siamo certi che il loro contributo rafforzerà ulteriormente Moschino e ne sosterrà la crescita nei prossimi anni".

Aggiungono Loris Messina e Simone Rizzo: "Ci ha sempre colpito la capacità di Franco Moschino di mettere in discussione le convenzioni attraverso la creatività, mantenendo una voce chiara e coerente. E una qualità rara. Moschino ha sempre incarnato questa attitudine come una maison culturale guidata da un pensiero forte, riconoscibile e radicale, che usa il pop come strumento critico anziché come semplice estetica. Assumerne la direzione creativa significa raccogliere questa eredità e proiettarla nel presente, rafforzandone la rilevanza e la capacità di incidere sull immaginario contemporaneo".

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Tag
Moda Direttori creativi Moschino Aeffe Milano Fashion Week
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