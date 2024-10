Nasce Pattern Group Academy, formazione e innovazione per dipendenti gruppo

Pattern Group annuncia il lancio di Pattern Group Academy, un innovativo programma di formazione, finanziato da Fondimpresa, dedicato ai dipendenti delle diverse sedi del Gruppo. L'iniziativa è stata concepita per rispondere a due esigenze fondamentali: rafforzare le competenze interne e prepararsi al ricambio generazionale, trasferendo alle nuove leve il know-how maturato in anni di esperienza nel settore del lusso. Pattern Group Academysi propone di fornire ai dipendenti le conoscenze necessarie per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione. Attraverso corsi strategici che esplorano le nuove tecnologie e le metodologie all'avanguardia, il Gruppo mira a garantire che i propri collaboratori siano sempre allineati con le ultime tendenze del settore.

A partire da metà ottobre, i primi corsi si concentreranno su temi chiave come Clo3De Innovazione Tecnologica, con particolare attenzione alle tecnologie avanzate presenti all'interno dell'Innovation Hubdel Gruppo. Luca Sburlati, ceo del Gruppo Pattern, insieme a Franco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza di Pattern,affermano: "La formazione,in un contesto di mercato in difficoltà e caratterizzato dalla nascita di nuove tecnologie,diventa fondamentale. Questa rappresenta, infatti,il migliore investimento per il futuro ed è capace di migliorare le nostre competenze progettuali e tecniche. Un aspetto cruciale è il ricambio generazionale nei mestieri artigianali, che coinvolge il ready-to-wear, la pelletteria e la maglieria. In queste aree operano le nostre Academy di Mestiere, grazie alle quali, negli ultimi anni, abbiamo assunto oltre cento giovani e apprendisti nelle diverse sedi del Gruppo. Un importante piano di training specifico riguarda, inoltre,i temi Esg tra cui il Dpp (Digital Product Passport) e Epr (Responsabilità Estesa del Produttore)".

"Noi - aggiungono - crediamo che investire sulle persone sia l’unico modo per garantire un futuro ai territori in cui operiamo e alla nostra azienda". Le lezioni saranno organizzate in modalità ibrida, combinando sessioni in diretta streaming con l'invio di registrazioni per consentire un apprendimento flessibile oltre alla presenza in aula in sedi differenti per consentire l’apprendimento di know-how e scoprire le diverse realtà e ambienti che caratterizzano le aziende del Gruppo. Il piano formativo è stato sviluppato per rispondere alle esigenze professionali di aggiornamento e crescita sia dei dipendenti che dell'azienda. Uno degli obiettivi principali che Pattern si è dato è l’incremento delle competenze relative alle nuove tecnologie, per migliorare la gestione del business in continua evoluzione.

Anche Daniela Bucciarelli, responsabile Hr del Gruppo Pattern commenta così: "Il progetto di Academy interna è nato dalla necessità di andare incontro a un futuro sempre più tecnologico rivolgendo uno sguardo attento alle nuove generazioni. La formazione, oltre a essere un pilastro per la crescita dell’azienda e degli individui, è un fondamentale strumento per trattenere i talenti e per coltivarne altri per un futuro sfidante".