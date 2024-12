Philipp Plein punta sull'Albania, hotel e ristoranti al Grand Park Skyline di Tirana

Lo stilista tedesco e il suo business advisor Carmine Rotondaro hanno sottoscritto un accordo con la società immobiliare X One per il progetto che vedrà la luce attorno al 2030.

Philipp Plein scommette sull'Albania. Lo stilista e imprenditore tedesco, assieme al suo business advisor Carmine Rotondaro, ha sottoscritto un accordo pluriennale con la società immobiliare X One Llc (S.H.P.K.) per lo stabilimento in Albania dei vari format dell'ospitalità, dell'intrattenimento e della ristorazione a firma Philipp Plein. X One è una realtà imprenditoriale albanese con stretti legami con l'Italia animata da Ylli Ujka e Cesk Ivanaj che sta perseguendo il progetto di cambiare per sempre lo skyline di Tirana e l'offerta di servizi della città realizzando e gestendo a un livello di lusso senza compromessi l'iconico Grand Park Skyline situato nel cuore della città, sulla Rruga Adem Jashari.

E' adesso confermato che le slanciate torri progettate da Valerio Olgiati ospiteranno un Plein Hotel di almeno 50 stanze, 100 Plein Hotel Serviced Apartments, un grande locale Philipp's, un ristorante Sukaru Ba e un beach club Crystal Beach. Il tutto a firma Philipp Plein, che si augura di poter servire anche a Tirana i propri clienti e fan nella sua nuova dimensione di lifestyle. Il progetto imprenditoriale congiunto fra Philipp Plein e X One unisce tutti i format di ospitalità, intrattenimento e ristorazione del Gruppo Plein all'interno di un unico complesso immobiliare conferma X One tra i primi attori del mercato dell'ospitalità ed intrattenimento di lusso in Albania. L'interior design e l'offerta di servizi saranno definite con il contributo diretto del fashion designer Philipp Plein, coadiuvato dai suoi architetti, con un approccio che rifletterà lo stile e la brand identity del marchio Philipp Plein all'interno del contesto architettonico del Grand Park Skyline. I tempi attesi della costruzione sono di circa 5 anni, con un'apertura prevista intorno al 2030.

"Siamo molto lieti che per un immobile così unico nell'intero panorama europeo siano stati scelti il marchio Philipp Plein e i nostri format di ospitalità, intrattenimento e ristorazione - commenta Philipp Plein, stilista e amministratore delegato del Gruppo Plein -. Si tratta per noi di un grande riconoscimento del nostro brand equity e della notorietà e prestigio che il nostro marchio può vantare presso il pubblico di questo tipo di stabilimenti. Siamo certi che la collaborazione fra il nostro team e quelli di X One ci consentirà di creare degli spazi unici e delle atmosfere straordinarie e che il livello di servizio offerto porterà il prestigio del nostro marchio in una nuova dimensione di servizio e di relazione con il cliente. Non vediamo l'ora di iniziare e di infondere tutta l'esclusività del nostro brand e del nostro stile negli spazi straordinario del Grand Park Skyline. Sono molto grato al mio business advisor Carmine Rotondaro per aver ideato, strutturato e negoziato in esclusiva questa partnership e per le grandi energie da lui profuse per addivenire alla sua rapida definizione".

Aggiunge Carmine Rotondaro, business advisor del Gruppo Plein che ha negoziato l'accordo" Per il Gruppo Plein questo accordo relativo a un immobile così eccezionale rappresenta un'ulteriore pietra miliare nel cammino di crescita e sviluppo del marchio Philipp Plein e delle sue insegne di ospitalità, intrattenimento e ristorazione. E' sempre un grande privilegio contribuire a una collaborazione di così alto livello su un immobile che è destinato a diventare uno dei landmark di un'intera nazione e cultura. Sono certo che il risultato di questa collaborazione rappresenterà un modello scalabile ed esportabile in altre città e Paesi del mondo".

"Abbiamo deciso in maniera strategica - sottolinea Ylli Ujka, ad di X One - di realizzare questa partnership con uno dei marchi più esclusivi del panorama internazionale, riconosciuto come tra i più solidi e dal maggiore potenziale di crescita del comparto del top luxury, il cui stile e avanguardia riteniamo in linea con la nostra offerta. Possiamo senza dubbio definirci dei precursori in Italia, dal momento che, per primi, abbiamo portato un fashion brand del 'super lusso' all'interno di un immobile simbolo della nuova Albania. Siamo molto concentrati sulla sua realizzazione ed emozionati, data l'opportunità di collaborare direttamente con un fashion designer di grido come Philipp Plein, la cui visione innovativa e creatività saprà elevare l'intero progetto. Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento per Carmine Rotondaro, che è il vero autore di questa intesa e che ha investito il massimo impegno per farla arrivare a buon fine".