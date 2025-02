Sharon Stone ospite speciale da Antonio Marras

È Sharon Stone l’ospite speciale della sfilata di Antonio Marras, a Milano, intitolata ‘La bella d’Alghero’ e dedicata al libretto di un’opera lirica ritrovato. Capelli tirati indietro, occhiali da sole calati sul volto, l’attrice è arrivata in via Orobia indossando un campleto dello stilista in maglia con lunghe frange nere sulla scollatura.

“Con lei il rapporto è nato un po’ così - racconta Antonio Marras nel backstage -. Ha indossato degli abiti e come tutte le persone che mi scelgono io vedo poi se sono in ‘corrispondenza’. Con Sharon c’è stato uno scambio immediato, ho visto la possibilità di creare un dialogo con lei. È un’artista, dipinge e c’è scambio quotidiano di disegni tra noi. Mi piace il fatto che sia stata lanciata come una bomba sexy ma è un attrice straordinaria”.

In particolare, osserva lo stilista sardo, “quello che mi piace di Sharon Stone è che non abbia mascherato e stravolto i suoi tratti. Ci sono i segni del tempo che la rendono più affascinate e senza trucco è radiosa. Ha un modo di fare molto affabile, è carina e gentile e non se la tira”. Una donna come lei, sottolinea Marras, “che ha avuto una fase difficile delle sua esistenza, si è riappropriata della vita ed è tornata ad essere quello che è: non solo una star ma una vera donna. Spero mi prenda per mano e mi porti avanti”. (di Federica Mochi)